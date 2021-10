Liseth Oviedo: El Pao fue abandonado por el gobierno y está dispuesto al cambio

Carlos Hernández.-

El Pao, octubre 4 (Las Noticias de Cojedes).- Liseth Oviedo, candidata de la Unidad (en la tarjeta de la manito) a la Alcaldía de El Pao, dijo que este pueblo está dispuesto al cambio este 21 de noviembre ya que el gobierno irresponsablemente le dio la espalda a los sectores más humildes, a los campesinos, a la juventud, a la familia en general por lo que hoy en día este municipio se encuentra prácticamente en ruinas.

Las comunidades rurales del Pao de San Juan Bautista presentan un lamentable estado de abandono, que se evidencia en el enorme deterioro de la vialidad, la falta de medicinas, equipos e insumos médicos en ambulatorios, el destrozo de las escuelas, la falta de créditos agrícolas, mal servicio de agua y electricidad, así como los altos niveles de inseguridad.

Liseth Oviedo, candidata de la Unidad (en la tarjeta de la manito) a la Alcaldía de El Pao, hizo un amplio recorrido por los caseríos Chaparrote, Ospinito, Simona, Corcovao, Camové, La Ceiba, Cogollalito, Agua de Peña y Campo Alegre, donde aseguró que “lo que reina es la desidia y la miseria”.

Recorrido en moto, a caballo y a pie

Oviedo hizo este recorrido en moto, a caballo y a pie, por esas zonas desasistidas por el actual gobierno. Ella estuvo acompañada por un grupo de jóvenes quienes de manera entusiasta, llenos de fe por un mejor futuro inmediato, llevaron el mensaje a las familias que habitan en los referidos lugares. Allí recibieron respaldo y palparon el clamor de un pueblo que quiere un cambio.

Los humildes habitantes de estas zonas, trabajadores del campo, se encuentran necesitados de servicios de salud (por allí no hay ni lo más elemental como tensiómetros, medicinas, nebulizadores) así como de buena vialidad, pues las carreteras son un verdadero desastre; las escuelas están destrozadas y deben ser recuperadas; no hay transporte, créditos agrícolas ni asistencia técnica, mientras que los servicios de electricidad y agua potable no existen y los niveles de inseguridad son preocupantes.

La gente votará por el cambio

La candidata a la alcaldía de ese municipio, Liseth Oviedo, recibió el apoyo necesario para hacer posible ese cambio luego del 21 de noviembre, de tal manera que agradeció a la gente por su afecto y disposición al cambio. Y aunque el panorama en las zonas rurales de El Pao no son las mejores, porque los gobernantes de turno no cumplieron sus promesas y abandonaron irresponsablemente estos pueblos, hay fe en las familias de que se puede salir de esta crisis votando por el cambio que representa la Unidad (MUD) para hacer justicia social y darle al pueblo la atención que realmente se merece.

El compromiso de Liseth Oviedo es trabajar por rescatar la dignidad del pueblo, elevar la calidad de vida recuperando los servicios básicos en las comunidades, brindarle oportunidades a los jóvenes para que se desarrollen plenamente a través del estudio, el trabajo, el deporte, la cultura; devolverle a El Pao la importancia que alguna vez tuvo en la historia de Cojedes y eso sólo es posible cambiando de gobierno –regional y municipal, para avanzar hacia el cambio en Venezuela.