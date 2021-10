795.000 nuevas dosis de la vacuna Sputnik V llegan al país

Venezuela recibió este lunes 795.000 dosis de la vacuna Sputnik V, medicamento que forma parte de la campaña de inmunización contra el Covid-19 en el país.

La Sputnik V, desarrollada por el Instituto Gamaleya y que tiene una eficacia de 91,6 % contra el coronavirus, fue la primera vacuna aprobada por la administración de Maduro para la inmunización masiva de la población, que comenzó durante el primer trimestre de este año.

En septiembre pasado, Venezuela recibió tres cargamentos de la segunda dosis de Sputnik V, las cuales fueron incluidas en el esquema de vacunación.

Mientras que, El pasado 9 de octubre, Maduro anunció que Venezuela llegó al 50% de la población vacunada.

795,000 doses of #SputnikV arrived in #Venezuela 🇻🇪 today for the country's vaccination program.

795 mil dosis de la vacuna #SputnikV llegaron hoy a Venezuela 🇻🇪 para el programa de vacunación del país. pic.twitter.com/j5hyewZsj7

— Sputnik V (@sputnikvaccine) October 11, 2021