Dennis denuncia colapso de la salud y propone un centro de atención especializado en Cojedes

Carlos Hernández.-

San Carlos, octubre 12.- (Las Noticias de Cojedes).- A Dennis Fernández, candidata a Gobernadora de Cojedes por la Alianza Democrática, le preocupa la delicada situación que atraviesa el estado Cojedes en cuanto a la atención de la salud del pueblo, ya que los hospitales de la entidad están colapsados y los módulos y los CDI fueron abandonados, muchos de ellos en los cuales ni siquiera los aires acondicionado funcionan y no hay equipos ni dotación de insumos ni medicinas para atender a los pacientes.

Así lo expresó la abanderada de la oposición democrática que sugiere un cambio urgente en la conducción de los destinos de Cojedes, durante una entrevista en el programa Cojedes Hoy, por Impacto 91.7 FM.

En ese sentido, ante el fracaso de más de 20 años de gobiernos “rojos rojitos”, Dennis se propone – además de mejorar las condiciones de los centros de salud que existen en la región- hacer realidad un gran Centro de Atenciones Hospitalarias Especializadas en esta entidad llanera, ya que en la actualidad en todo este espacio territorial de 14 mil 800 kilómetros cuadrados, no hay donde practicarse una tomografía, un estudio cardiológico integral, una mamografía, pero si nos vamos a lo más sencillo en los CDI, ambulatorios y ni siquiera en los hospitales hay tensiómetros, nebulizadores, no hay ambulancias, mucho menos funcionan a cabalidad los laboratorios públicos donde se practiquen exámenes especializados para la valoración médica, ya que comúnmente no tienen ni reactivos para trabajar en lo básico.

Está mujer, que ha sido diputada a la Asamblea Nacional por Cojedes en dos ocasiones, está consciente que el poder nacional pudiera no otorgar los recursos que por ley le corresponden para que el Ejecutivo regional haga su trabajo como le corresponde, pues así ha ocurrido con otras entidades donde han ganado los comicios líderes no afectos al régimen, pero para eso promete que habrá una gobernadora activa, trabajando al lado del pueblo, reclamando los derechos de los habitantes de Cojedes. En ese sentido señala la posibilidad de presentar proyectos ante organismos internacionales para hacer posible obras tan importantes para la salud del pueblo como la ya explicada, que además es un derecho humano fundamental que no puede ser socavado.

De sus visitas casa por casa, comunidad por comunidad, municipio por municipio, Dennis Fernández ha palpado el estado de abandono de la salud del pueblo por parte de un gobierno que ha manejado millones de millones de dólares pero que se volvieron sal y agua entre planes fracasados, corruptelas y otros desmanes administrativos. Por ello, su trabajo desde el Ejecutivo regional tendrá a la salud como un sector prioritario para darle al cojedeño la atención que se merece. En consecuencia, invitó a las familias cojedeñas a votar por AD o cualquiera de las tarjetas de la Alianza Democrática, para evitar que quienes detentan el poder hoy día y le han dado la espalda a la gente, sigan conduciendo los destinos de la entidad, pues con el chavismo no hay cambio posible, dijo Fernández.