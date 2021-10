Cruz María Zambrano, viuda del general Raúl Isaías Baduel, aseguró que su esposo no tenía covid-19 y les exigió a las autoridades que le den una explicación sobre su fallecimiento. Sus declaraciones desmienten la versión oficial dada por el fiscal general de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, quien aseguró que Baduel falleció por un paro cardiorespiratorio asociado al coronavirus.

«Yo voy saliendo ahorita para Caracas para saber qué pasa, qué sucede, él no tenía covid-19, no es verdad. A él cuando lo sacaron de La Tumba él no tenía covid y lo vacunaron una semana antes de sacarlo de La Tumba, aproximadamente siete días antes.», explicó.

Este martes la familia del preso político, a quien recientemente trasladaron de la prisión conocida como La Tumba a otra en El Helicoide, se enteró de su muerte por un tuit de Saab. Entre ellos se encuentra la viuda de Raúl Isaías Baduel, quien reveló que ningún funcionario se ha comunicado con ella para informarle detalles del hecho.

«Yo ni siquiera he recibido una llamada de ningún personaje del gobierno, ni siquiera del último de los custodios. Ni siquiera al último de los de allí han mandado por caridad, por lo menos, para que me llamen. No me han dicho que mi esposo falleció qué pasó, qué no pasó», aseveró Zambrano en una entrevista con la periodista Carla Angola.