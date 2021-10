Acosta Carlez cuenta con USTED para hacer un gobierno eficiente en Carabobo

Carlos Hernández.-

Valencia, octubre 16.- (Las Noticias de Cojedes).- El General Luis Felipe Acosta Carlez está participando en la contienda electoral del 21 de noviembre optando por la Gobernación de Carabobo por el partido USTED para hacer una gestión eficiente que brinde a las familias mejor calidad de vida gracias a la eficiencia en la inversión de los recursos públicos.

Cuenta con la tarjeta del partido USTED y el Movimiento Revolucionario. Así como tiene a su lado un equipo de hombres y mujeres proactivos, que sienten amor por Carabobo y están dando la batalla para avanzar en la conquista de metas para el bienestar colectivo.

Asegura que gobernará con el pueblo, a través de Asambleas y Gabinetes Móviles desde donde se establecerán políticas públicas a seguir, lo cual tendrá que aceptar el poder constituido porque es el pueblo quien decide.

Los carabobeños recuerdan excelentes resultados de la administración de Acosta cuando dirigió los destinos del Ejecutivo regional: 35 mil viviendas construidas, 6 liceos, en acción social y grandes inversiones en salud, sólo por citar algunas áreas. Pero lo más delicado del asunto es que en los 4 años de gestión de Lacava no se ha visto una vivienda edificada o un liceo construido, por lo que «Cero mata Cero», exclamó Acosta.

Señala el ex gobernador Acosta que a pesar de la existencia de valiosos recursos en los últimos años en Carabobo no se ha dado solución a los problemas básicos de las mayorías. Esto ha ido en detrimento de la calidad de vida del carabobeño. Por eso se propone rescatar la infraestructura educativa en todos sus niveles pues cree que niños y niñas, jóvenes y adultos merecen escuelas dignas, liceos dignos, universidades dignas. Así como adecuar la infraestructura hospitalaria y proceder a su respectiva dotación. Construcción de viviendas, reparar la vialidad agrícola y urbana, activar comedores populares para que mucha gente no tenga que comer de la basura. Son algunas de sus propuestas.

Para la juventud ofrece reparar y construir canchas, estadios, impulso a la cultura, becas estudiantiles, oportunidades para trabajar dignamente y estabilidad para progresar en la formación de nuevas familias.

Cree firmemente en la importancia del voto y en el poder de ese instrumento para fortalecer la democracia y generar los cambios que son necesarios en toda sociedad. «Vote por Usted», exclamó Acosta, para levantar a Carabobo al sitial que se merece y culminó reflexionando: «No permitas que otros elijan por ti».

(carloshernandez768@gmail.com)