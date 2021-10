Dr. Bratt expondrá en el Vaticano sobre José Gregorio Hernández como hombre de ciencia y fe

Carlos Hernández.-

San Carlos, octubre 22.- (Las Noticias de Cojedes).- El Dr. Carlos Cecilio Bratt, ex gobernador de Cojedes y eminente médico de proyección regional, nacional e internacional, en los próximos días estará dictando una conferencia en el Centro de Ciencias en el Vaticano, sobre la vida y obra del beato, doctor José Gregorio Hernández, por invitación de la Cruz Roja Internacional y la Sociedad de Medicina Vial y Transporte Marítimo.

Como es sabido, el beato venezolano, nacido en Trujillo, fue un hombre de ciencia, que tuvo en la medicina un apostolado para servir al prójimo, gracias a su inmensa fe en Dios. Y precisamente sobre este tema abundará en detalles el doctor Carlos Cecilio Bratt, quien ha estudiado la trayectoria científica de Hernández, quien modernizó los estudios de medicina en Venezuela, desde la Universidad Central.

Señaló el doctor Bratt que estará disertando «especialmente, acerca de José Gregorio como investigador y todos los aportes que hizo él para Venezuela y que hay vigencia aún de ello”.

Informó que antes de viajar a Roma hará una exposición en la Federación Médica Venezolana a fin de proponer que junto con el Vaticano, se cree un postdoctorado con el nombre del ilustre trujillano.

Destacó que además de exponer su perfil científico abordará lógicamente «las bondades que tuvo José Gregorio Hernández como ser humano que le permitieron ser el médico de los pobres y un cristiano ejemplar».

«Es una enorme responsabilidad asistir y cumplir con tan digna tarea y lo haré con el mayor gusto. Me siento complacido que me hayan tomado en cuenta para esta obra, que para mi no es nueva, puesto que soy un exalumno salesiano, de lo cual me siento orgulloso”, apuntó Bratt.

Por otro lado, indicó que en esta jornada también se hará una importante exposición con relación a José Antonio Odalis, científico venezolano y la creación de la vacuna contra la leishmaniasis y todo lo que ha hecho este investigador acerca de esa enfermedad. (Fuente: Mango Noticias).