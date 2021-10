Un Lobo Noble…

Por Fredy Zarichta.-

Siempre hemos tenido la visión de que un lobo es un animal, con estirpe de traición y maldad. Sin embargo, la vida da sorpresas y noticias buenas.

Desde hace mucho tiempo escucho hablar en el estado Mérida del amigo Ramón Lobo, desde que fue alcalde del municipio Andrés Bello, allí el pueblo quedó con mucha satisfacción por su gestión, posteriormente fue esperado y proyectado por muchos como candidato a gobernador, las circunstancias políticas lo llevaron a ser ministro de economía y presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), en el escenario donde se encontrara era bien recibido por diversos sectores, puesto que ha sido un hombre que siempre ha atendido a todo al que se le ha acercado para solicitar su apoyo, desde pacientes con cáncer, hasta deportistas con anhelos de alcanzar sus metas y medallas para reconocimiento de esta nación.

He sido testigo de sus acciones, he visto su disposición de atender a todo el que ha podido, a quienes han acudido a su encuentro aún en medio de los pasillos, lo he visto resolviendo en el camino de esos mismos pasillos con una gran nobleza. Es ese tipo de hombre que la sociedad, el estado y la Revolución necesitan tener.

Como dijo uno de los grandes de la Revolución Sandinista: Tomás Borges, cuando vino a Venezuela, durante un acto en la Universidad Central, al preguntarle ¿cuáles creía era el motivo por el que la revolución se fue al suelo? Y él sin titubear respondió: La falta de humildad, ¡hemos perdido la humildad¡. Valor que sin duda caracteriza a Ramón Lobo, en su caso es el ejemplo que la revolución debe tomar como patrimonio del deber ser de un gobernante.

En las internas del PSUV, Lobo fue postulado nuevamente por las bases como candidato a gobernador, aún sin ser sus aspiraciones, y lejos de los fantasmas divisionistas que pretendieron empañar su candidatura, el cual no ganó por diversos factores, entre ellos la labor de hormiguita hecha por el actual candidato a la gobernación de Mérida por las filas revolucionarias Jehyson Guzmán, este militante leal hoy tiene la tarea de conducir el comando de campaña que garantizará la victoria del PSUV en éste estado andino, lo que dice mucho de su condición integradora y su capacidad de estratega, oyente de su entorno, de la militancia y de oposición, mediador y gerente que ha sabido reconocer en el actual candidato sus amplias capacidades de líder.

En este sentido su disposición para acompañar a Jehyson lo centró a orden de la estructura regional y nacional para sumar. Esa nobleza en común, afianzará en un mismo tintero la victoria. Ramón Lobo ha demostrado que lo pongan donde lo pongan se entrega con dedicación y pasión. No se ha equivocado el Presidente Nicolás Maduro al colocarlo en cargos claves de gobierno.

¡Eres un hombre de batalla y la revolución te necesita de pie¡ ahora más que nunca, seguro estoy que tu labor tendrá éxito para llevar a Jehyson a la gobernación de Mérida.

Las estadísticas lo han demostrado, incluso encuestas internacionales que sondean los estados fronterizos con Colombia indican las altas probabilidades, lo que significa un avance con estrategia geopolítica, por ser éste un estado con características particulares que mueven el eje occidental del país.

Por eso he dicho, aquel lobo, que algunos han calificado como depredador, se han equivocado gravemente… Ramón Lobo es símbolo de nobleza, no queda duda… Agradezco haberte conocido hermano… ¡Ganaremos esta victoria¡