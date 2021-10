Soluciones garantiza un cambio profundo para reconstruir a Cojedes

Carlos Hernández.-

Apartadero, octubre 23.- (Las Noticias de Cojedes).- El equipo de Soluciones para Venezuela en todo el estado Cojedes viene cumpliendo exitosa agenda de contactos, casa por casa, en cada uno de los municipios de esta entidad llanera, llevando el mensaje de cambio y esperanza y recibiendo afectos y solidaridad que se transformarán en votos este 21 de Noviembre, dijo Franklin Fazi en reciente gira por el municipio Anzoátegui.

En esta ocasión acompañando al candidato a concejal de ese municipio, Jhonny Durán, así como al abanderado de la Alianza Democrática a la alcaldía, Pedro Tineo, el líder de Soluciones en Cojedes, Franklin Fazi levantó las banderas de la dignidad para recuperar el gobierno municipal, pero a la vez el regional con la candidata Dennis Fernández. Dijo Fazi que al igual que en Apartadero, en Cojedito y el en resto de las comunidades de este municipio las expectativas del pueblo son lograr un cambio inmediato para comenzar a rescatar los servicios básicos hoy tan desmejorados como los servicios de agua, vialidad, transporte, salud, educación, entre otros.

Fazi explicó que Soluciones garantiza con su equipo de líderes vecinales y regionales un cambio profundo para reconstruir a Cojedes y a Venezuela, para darle eficiencia al Estado en las tareas que le corresponde ejercer como son la salud, la educación, servicios de agua, electrificación, entre otros y dejar trabajar al sector privado en la producción de bienes y servicios e inversiones en general.

Soluciones ofrece no sólo un cambio de directores de gobierno, de un sector político por otro, no; se trata de un cambio profundo en la concepción de país y de la forma de gobernar, con dignidad, oyendo al que no opina igual que nosotros, gobernando para todos y trabajando en soluciones a los problemas prioritarios de las comunidades a la vez que abriendo un compás al progreso económico y social en función del desarrollo integral de la sociedad, dijo Fazi.

-En ese sentido el compromiso de Pedro Tineo y de Jhonny Durán, junto a todos los candidatos de la Alianza Democrática es para trabajar por Cojedes y por Venezuela para devolverle a la gente las oportunidades de progresar, de trabajar, estudiar y construir la sociedad moderna, justa, de desarrollo que necesitamos, puntualizó el candidato lista al Consejo Legislativo, Franklin Fazi.