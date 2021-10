Fedeagro: Aumento de diésel agudizará crisis agropecuaria

Celso Fantinel, presidente de Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro), alertó este miércoles que el aumento de diésel agudizará la crisis agropecuaria.

“¿Qué va a pasar con las plantas eléctricas, el transporte público, los productores pequeños y medianos?”, cuestionó Fantinel durante una entrevista para Unión Radio, señalando preocupación porque el aumento afecte «el actual ciclo en plena cosecha de maíz blanco y amarillo, arroz, café y viene la de caña de azúcar».

“Los productores agropecuarios grandes fueron acopiando combustible para las cosechas pero eso no lo puede hacer los medianos y pequeños y eso es producto de no tener financiamiento”, explicó.

«Hay una escasez de combustible de más de 60%. No quiero ver disparado un litro de diésel a 2 o 3 dólares. Ojala den permisos, se ve que PDVSA no puede con la producción nacional, no nos puede dar esos 12 o 15 mil barriles diarios para el sector agrícola y pecuario y va a tener que ver hacia el sector privado”, agregó.