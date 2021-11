EEUU declara a Vielma Mora y Álvaro Pulido fugitivos

Un tribunal federal de Miami en los EEUU, señaló al ex gobernador del Táchira, José Gregorio Vielma Mora y a Álvaro Pulido, entre otros, como fugitivos por la trama de corrupción presuntamente relacionada a Álex Saab y los Clap, indicó el periodista Joshua Goodman de la agencia AP.

«Un tribunal federal de Miami transfiere al «estatus de fugitivo» a un exgobernador pro-Maduro y a los socios del empresario Alex Saab como parte de la investigación sobre la corrupción en el programa de cajas de alimentos insignia de Venezuela», escribió en Twitter.

Los otros designados como prófugos son Emmanuel Enrique Rubio González, Carlos Lizcano Manrique y Ana Guillermo Luis.

«Álvaro Pulido, José Gregorio Vielma Mora, Emmanuel Rubio, Carlos Lizcano, Guillermo Luis y sus co-conspiradores supuestamente recibieron aproximadamente 1.600 millones de dólares de la República de Venezuela, y transfirieron aproximadamente 180 millones de dólares hacia los Estados Unidos», señaló el Departamento de Justicia de EEUU en octubre pasado.

Miami federal court transfers to "fugitive status" a former pro-Maduro governor and associates of businessman Alex Saab as part of probe into corruption in Venezuela's flagship food box program pic.twitter.com/ImXK1NGNRn

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) November 8, 2021