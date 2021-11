Galíndez: Vamos a trabajar duro para levantar a Cojedes del escombro

Carlos Hernández.-

San Carlos, noviembre 25.- (Las Noticias de Cojedes).- “Vamos a trabajar duro para levantar a Cojedes del escombro en que lo han convertido y transformarnos en una referencia nacional de lo que es una buena gestión de gobierno”, expresó Alberto Galíndez, Gobernador de Cojedes electo el pasado 21 de noviembre con la tarjeta de la MUD, al ser entrevistado por Nelson Bocaranda.

Galíndez dijo que Venezuela y Cojedes han sufrido en estos últimos 20 años un proceso de deterioro profundo que ya la gente no quiere seguir soportando y por eso se dio el cambio. ”La gente necesita cambiar y cambió, quieren progreso y esperanza… vamos a abrirle camino a la esperanza… esa fue la campaña que desarrollamos”, recordó el mandatario llanero.

-El cambio no es de una persona por otra, sino de brindar nuevas expectativas y frutos positivos, en ese sentido que hay que darle esperanza a este país, salir del modelo viejo que tiene el gobierno el cual ha fracasado en todas partes del mundo. Aquí comenzó expropiando y hoy todo está en ruinas.

Lamentó el grado de deterioro que hay en Cojedes donde se expropiaron fundos y hatos que quedaron totalmente arruinados; recordó los casos de corrupción de los centrales de azúcar y de etanol, que nunca se hicieron y se dilapidaron millones de dólares; al igual que el caso del tren Tinaco Anaco y tantos otros.

-Cojedes en banca rota… nos toca tarea titánica que asumo con responsabilidad, moverme donde sea a buscar recursos, apuntó el declarante.

Llamada de maduro

Galíndez dijo que recibió una llamada del presidente Nicolás Maduro para felicitarlo por el triunfo y que aprovechó la ocasión para exhortarlo a trabajar por resolver los problemas de los cojedeños. Indicó que cree en las instituciones republicanas y los derechos constitucionales

“A Maduro le dije yo quiero resolver los problemas de Cojedes, necesitamos que las instituciones funcionen para que el pueblo sea beneficiado”. Explicó que presentará proyectos para levantar a Cojedes de la ruina y mucho más allá para resolver el problema del agua a través del acueducto regional del centro (que da agua a Carabobo y Aragua) pero hay que atender y salvar de la contaminación la cuenca del lago de Valencia y la del río Pao, amén de las presas Pao Cachinche y Pao La Balza.

Trabajar por los niños es fundamental

-Actualmente –apunta Galíndez- en Cojedes el 45% de niños y niñas no va a la escuela, porque no hay comida en la casa ni en la escuela… eso es alarmante… volveremos al Programa de Alimentación Escolar “Doña María” para resolver el problema y evitar la deserción escolar… de lo contrario tendremos país de analfabetas, y eso tenemos que atacarlo ya….

-Llenar aulas de clases de niños y de niñas es llenar de alegría a Venezuela, señala el Gobernador de Cojedes. Vamos a dotar las escuelas para que los niños estudien con comodidades, no una escuela como las que ha dejado el régimen, que no tienen agua, ni baños, no están dotadas, y los maestros ganando dos dólares… la política tiene que ocuparse de estos problemas.

Finalmente afirmó que “la campaña que hicimos fue apegada a Dios, a los temores que debemos tener a Dios… y aplicando lo que decía Jesús… el que quiera ser el primero que se convierta en servidor de los demás… es necesario que los gobernantes abran su corazón a Dios, especialmente Maduro que es el presidente… voy a reunirme con él este lunes para hablar de proyectos para resolver problemas de los cojedeños, expresó Galíndez.