Galíndez no se juramentó: «Nos lanzaron un trapo rojo pero no voy a caer en la trampa»

Carlos Hernández.-

San Carlos, noviembre 26.- (Las Noticias de Cojedes).- El acto de toma de posesión del Gobernador electo de Cojedes, Alberto Galíndez, previsto para este viernes 26 de noviembre en la plaza Manrique de San Carlos, frente el Consejo Legislativo Regional, no se pudo llevar a cabo, ya que –aun cuando ya todo estaba acordado con los legisladores salientes- “hubo una orden de Caracas para que no se efectuara”.

Ante la multitud que se congregó en la plaza Manuel Manrique de la capital cojedeña, Galíndez explicó que el régimen lanzó un trapo rojo y él no iba a caer en provocación insistiendo en su juramentación ante un juez, por ejemplo, “ya que lo que los rojos pretenden es crear una pelea, una disputa”, por lo que decidió esperar hasta el martes a las 5 de la tarde cuando se reunirán los legisladores salientes y entrantes. “Nosotros vinimos aquí a gobernar… no vamos a caer en la trampa, ya que al final quien pierde es el pueblo”.

-Creo –dijo Galíndez- que hay muchas cosas que están guardando, escondiendo, quién sabe, lo cierto es que tienen 21 años allí y no se cansan, son insaciables…

El mandatario electo y proclamado por el Consejo Nacional Electoral agradeció la presencia de Tomás Guanipa y de Henrique Capriles, de la dirección nacional de Primero Justicia y miembros de la Unidad, así como de los alcaldes, legisladores, concejales electos este 21 de noviembre, así como empresarios, representantes de la iglesia, medios de comunicación social y el pueblo de Cojedes que atendió la convocatoria al acto de juramentación.

GOBERNACIÓN SIN PRESUPUESTO

-¿Qué quedará en la gobernación? –se preguntó Galíndez. Yo nombré una comisión de enlace y el informe preliminar que me presentaron es que la Gobernación de Cojedes no tiene presupuesto, es casi cero, una nómina súper gigante pagada por el sistema Patria y los trabajadores ganan dos o tres dólares, está centralizado totalmente… en Cojedes hoy hay 108 comunidades rurales que no tienen luz desde hace meses, 25 acueductos rurales que no funcionan porque faltan fusibles, todas las comunidades a oscuras especialmente los barrios, los hospitales están en situación de ruina, son escombros, las escuelas destruidas, la ciudad de San Carlos lleva más de 7 días continuos sin agua, no recogen la basura, cloacas en calles de todos los pueblos del estado, no hay ambulancias… ¿qué estamos recibiendo nosotros?… un verdadero desastre… pero estamos dando un paso gigante hacia un cambio real, con un gobierno que dará prioridad a los ciudadanos, un gobernante que no viene a servirse sino a servir y a entregarse plenamente para que las cosas cambien en Cojedes.

DIOS CON NOSOTROS

-En esta lucha está Dios, aseguró el Gobernador Galíndez, de eso no tengo duda. Dios está con nuestro pueblo de Cojedes y de Venezuela. No hay nada imposible para Dios, a veces se nos olvida la multiplicación de los panes, cuando curó leprosos, cuando levantó a Lázaro. Tenemos que estar claros que no hay nada imposible para Dios. Nosotros hemos decidido que San Carlos sea una ciudad de Cristo y Cojedes un pueblo de Dios y debemos luchar para eso, en esa medida tendremos menos problemas. Debemos ser un pueblo consciente de sus responsabilidades y ese pueblo en la medida en que conozca a Dios será un pueblo lleno de luz.

Entre muchos otros temas Galíndez abordó la necesidad de trabajar por la educación y para evitar la deserción es necesario que los niños tengan comida en las escuelas, y que las instituciones educativas estén dotadas y con maestros bien pagados.

Sobre el tema electoral dijo que Cojedes fue el estado donde hubo mayor participación porcentualmente en el ejercicio del voto. “Estamos dando un ejemplo nacional”, señaló Galíndez y convocó a trabajar por la Unidad para enfrentar los nuevos retos electorales que se avecinan para cambiar a Venezuela.

Expuso que va a comenzar mejorando la vialidad agrícola y rural en el estado, estimular la producción de maíz en el estado, restablecimiento del servicio de agua, creación de un banco de medicinas para el pueblo a través de la Fundación Teresa, entre otras acciones.

LLAMADA DE MADURO

Galíndez informó que recibió una llamada del presidente Maduro el miércoles por la noche, quien le felicitó y le preguntó cómo hizo para ganar, respuesta que no le dio pero lo exhortó a trabajar en beneficio de los cojedeños, que respete las competencias de los gobernadores y que hay competencias concurrentes entre gobierno nacional y regionales, como la salud, educación, etc.

Igualmente dijo que le indicó que en todo el país hubo más votos de la oposición que los rojos y que de haber alcanzado la unidad el mapa político sería otro.

Finalmente reiteró el llamado a la unidad como única salida para poner término a la crisis tan grave que está sufriendo el pueblo venezolano. Llamó a la gente a prepararse para ser mejores todos los días y los invitó a luchar y trabajar duro, uniendo fuerzas para alcanzar la victoria que no es otra que el cambio en Cojedes y el cambio en toda Venezuela.