Galíndez se reunió con embajadores y ministros para buscar bienestar para Cojedes

Alexander Olvera.-

San Carlos, noviembre 3.- (Las Noticias de Cojedes).- Durante el acto de juramentación este jueves 2 en las instalaciones del Consejo Legislativo del Estado Cojedes, Alberto Galíndez, gobernador de Cojedes, informó que se reunió con los embajadores de China, Francia, Reino Unido y el representante de la ONU en Venezuela, donde hablaron del programa de alimentación escolar, la falta de agua potable y otros temas sobre todo la ayuda humanitaria para Venezuela.

Galíndez explicó que la próxima semana tendrá reuniones importantes de seguridad con el ministro de Interiores y Justicia, en la ciudad de San Carlos. Indicó que trabajan para darle seguridad a los productores, porque hay grupos que tienen azotados a los ganaderos y productores agrícolas. «Tenemos que ayudar a esa gente para que puedan trabajar y producir más para la gente».

Destacó que sobre la marcha se reunirá con el ministro de Alimentación, Transporte y la vicepresidenta de la República y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Agregó que también se reunirá con los alcaldes con quienes hará lo que parecía imposible. «Ya en los próximos días traeremos empresas especializadas en el tema de la basura y estoy seguro que en corto tiempo abordaremos con eficiencia ese problema».

Expresó que comenzaron a toda marcha, y en estas acciones juega un papel muy importante el diputado de la Asamblea Nacional, José Gregorio Correa, a quien llamó el embajador de Cojedes en el globo terráqueo.

El gobernador de Cojedes dijo que en las próximas horas juramentará a su tren ejecutivo. Indicó que no son cuotas de poder ni de partidos, sino del pueblo, al cual deben rendir cuentas claras, porque van a ser designados para servir y no para servirse. «El que crea que vino a servirse mejor que no acepte», advirtió.

También agradeció a su familia de la que dijo sentirse orgulloso por tanto amor, apoyo, comprensión y ser pilares fundamentales de esa lucha en beneficio de Cojedes y de Venezuela.