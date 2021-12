Coro y Orquesta núcleo San Carlos presentó «Gala Navideña»

Laussinetth Blanco Jiménez.- (CNP 12.203).-

San Carlos, diciembre 24.- (Las Noticias de Cojedes).- Mágico y sublime, como es la celebración de la Navidad fue el concierto de fin de año presentado por el Coro y Orquesta del núcleo San Carlos, realizado en el Teatro “José Daniel Suárez”, del Instituto de Cultura del estado Cojedes.

La gala musical inició con el Coro Sinfónico “Jesús Ochoa”, dirigido por el Maestro Richard Macero, quienes interpretaron piezas clásicas de la música navideña internacional y venezolana: Campanas de Ucrania, Ángeles cantan, Ha nacido, Niño Jesús llanero, cerrando con la pieza popular Al llegar aquí.

Seguidamente el escenario lo llenaron, los niños, niñas y jóvenes integrantes de la Orquesta Sinfónica del núcleo San Carlos, dirigida por el Maestro Ricardo Chacón, para ofrecer un repertorio variado y ameno que incluyó: Adeste Fidele, Tamborilero, Noche de Paz, Primera Navidad, Snowman, Campanas de Ucrania, Oh Holly Night, All I want for Christmas is you, y Jingle Bell.

El concierto contó con la participación del tenor David Molina, los arreglos musicales a cargo de Juan Octavio González.

Bioselys Martínez, directora del Coro y Orquesta del núcleo San Carlos, agradeció la dedicación y entrega de los integrantes de “El Sistema “así como de los padres, representantes, amigos, e instituciones, que apoyan las actividades que se organizan.

Destacó la directora el esfuerzo de los docentes Richard Nava, Scarlett Zapata, María Camacho, Sunely Blanco, Sebastián Fernández, Reinaldo Linares, así como de la Coordinadora Olga Aguilera.

Martínez, resaltó lo valioso del aporte del Sistema de Coros y Orquestas creado por el Maestro José Antonio Abreu, la contribución que los niños y jóvenes formados dan al futuro de Venezuela, los frutos son evidentes, como se demostró al obtener el certificado oficial del Guinness World Récords por la Orquesta más grande del mundo con 12 mil músicos entre niños, niñas y jóvenes de todo el país.

Entre los invitados especiales estuvo el ciudadano Alirio Merchán, secretario general de Gobierno del estado Cojedes.