Trinidad y Tobago deportó a los tres músicos venezolanos

Los tres músicos venezolanos que se encontraban detenidos en Trinidad y Tobago fueron deportados este lunes 27 de diciembre por las autoridades de ese país.

Así lo informó el padre de los tres adolescentes, José Ramón Herrera, quien con lágrimas en los ojos dijo al medio independiente Bajo la Lupa Info que los jóvenes ya se encuentran en Venezuela, específicamente en el estado Sucre.

La deportación de los músicos junto a su madre se hizo vía marítima y sin notificarle a Herrera. «Traté de tener información y no me la dieron. Ya están en Güiria, Sucre. No he podido hablar con ellos», afirmó.

El padre aseguró que regresará a Venezuela y dejará todo lo que había construido en Trinidad y Tobago, su país de residencia desde hace años.