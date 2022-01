El MAS en sus 51 años reitera compromiso de luchar por profundizar la democracia

Carlos Hernández.-

San Carlos, enero 19.- (Las Noticias de Cojedes).- El dirigente regional del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el estado Cojedes, ex concejal de San Carlos, Carlos Mora, resaltó la importancia del 51 aniversario que este 19 de enero está conmemorando dicha organización política, la cual ha hecho historia en el país contribuyendo a la instauración y defensa del sistema democrático venezolano.

Al expresarlo de esa manera, Mora ratificó que hoy más que nunca el MAS sigue comprometido con los postulados que le dieron vida, esencialmente con el rescate del voto como instrumento de lucha y de cambio del pueblo venezolano. «Hoy por hoy el MAS está consciente de que es necesario trabajar en la profundización de la democracia para reconstruir el país», dijo Mora.

Para este dirigente social y político los resultados en Cojedes de las pasadas elecciones regionales, donde el MAS hizo alianza con otras organizaciones políticas, que dieron el triunfo a Alberto Galíndez y 6 alcaldes de la oposición, es una demostración del carácter democrático, capacidad de diálogo y unidad del MAS para procurar salidas a la crisis actual y en favor de la democracia.

Pero para dar una idea más completa de lo que es la posición del MAS en la actualidad dio a conocer el siguiente comunicado:

51 AÑOS DEL MAS AL LADO DEL PUEBLO, EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA Y DEL VOTO COMO INSTRUMENTO DE LUCHA DE LOS CIUDADANOS

Hoy 19 de Enero de 2022 se cumplen 51 años de la fundación del MAS, 51 años de lucha por la democracia y la libertad, por la justicia social, los derechos ciudadanos y el progreso de nuestro país.

EL GOBIERNO QUE TENEMOS

Nuevamente asistimos a una conmemoración aniversario de nuestro partido en medio de una terrible crisis originada por las anacrónicas y desacertadas políticas económicas, fiscales, monetarias y sociales, puestas en práctica por un régimen ineficiente y corrupto que ha destruido la economía, acabado con las instituciones, empobrecido a los venezolanos y violado los derechos humanos. Un régimen que ha pretendido el control absoluto de los ciudadanos para mantenerse indefinidamente en el poder. Esta crisis se ha visto agravada por las arbitrarias sanciones impuestas por potencias extranjeras y por las consecuencias de la pandemia que padece la humanidad.

LA OPOSICION QUE TENEMOS

Por otra parte, la oposición al gobierno es abrumadora, más del 80% de los ciudadanos lo rechaza. El régimen no ha podido dominar la mayoritaria voluntad democrática y el espíritu de lucha de los venezolanos. Pero, esa voluminosa oposición, ha carecido de una estrategia común y una dirección acertadas, lo que ha conducido a serios reveses y derrotas injustificadas frente al régimen. Venezuela no va a rendirse, los venezolanos necesitamos, reclamamos y conquistaremos un cambio de rumbo.

EL MAS

Nuestro partido ha luchado consecuentemente, desde su fundación, por enrumbar al país hacia una democracia plena, donde impere el estado de derecho y de justicia, donde los ciudadanos vean garantizados sus derechos, puedan satisfacer sus necesidades fundamentales, vivir mejor y tener la oportunidad de realizarse como seres humanos en una sociedad desarrollada y solidaria. Aspiramos un cambio sustentado en la conciencia democrática de los venezolanos, en su experiencia y participación, así como en los cuantiosos recursos materiales de nuestro país.

La democracia es consustancial a este proyecto y eso hace que sostengamos firmemente que la tarea hoy es recuperar y profundizar la democracia para reconstruir el país, recuperar su economía y superar la pobreza, mediante el uso racional de sus recursos, el estímulo a la iniciativa y a la inversión privada, la renovación y legitimación de los poderes públicos y el funcionamiento del estado de derecho. La salida a la crisis pasa por conquistar la democracia y frente a ese objetivo ningún interés parcial puede prevalecer. La democracia es, además, el escenario que permitirá la confrontación civilizada de la pluralidad de ideas y proyectos que existen en nuestra sociedad, así como en toda sociedad.

El MAS ha acompañado a los venezolanos en los esfuerzos por encontrar vías, eficaces y viables, de solución a la crisis, ha puesto en juego su capacidad y experiencia para proponer ideas, políticas e iniciativas. Hemos sostenido durante varios años una propuesta política de dialogo y reconciliación, estamos convencidos de que la solución a la crisis tenemos que construirla entre todos y que la vía debe ser incluyente, pacífica, democrática y electoral. Rechazamos los extremismos que conducen a confrontaciones que no pueden solucionar los problemas y prolongan los padecimientos de la gente. De acuerdo a nuestras convicciones democráticas hemos participado en todos los procesos electorales, a pesar de las difíciles condiciones en que se celebran, sabemos que el arma fundamental de que disponen los ciudadanos es el voto y procuramos revalorizarlo, que se ejerza y se respete. No dudamos de que, si la mayoría de los venezolanos vota, el resultado favorecerá el cambio y la recuperación de la democracia, por eso nuestro empeño se ha centrado en la participación electoral, en el llamado al entendimiento, al acuerdo, de todos los que aspiramos el cambio para superar la crisis, para atender los problemas de la gente, para enrumbar al país hacia la prosperidad y el progreso.

¿QUÉ PROPONEMOS?

Hemos vivido un largo periodo de desacuerdos entre quienes queremos el cambio. Los últimos procesos electorales demuestran no solo que los opositores somos mayoría, sino que, si nos unimos ganamos. Seguros estamos que si ponemos los intereses del país y de su gente por encima de intereses parciales y de nuestra diversidad de opiniones, podemos unirnos y construir una senda democrática donde la pluralidad pueda expresarse libremente a la vez que se atiende y busca solución a los graves problemas del país, de la sociedad y de todos los venezolanos. Es la hora de reflexionar, de encontrarnos, de acordarnos, de apartar las pretensiones hegemónicas y el sectarismo, de desechar las descalificaciones entre nosotros, es la hora de superar la intolerancia y el odio, la hora de reconocer los errores, de reconocer y asimilar la vuelta de muchos venezolanos al camino electoral como expresión de la derrota de políticas no democráticas y marchar juntos a construir una alternativa viable, democrática, que devuelva la confianza y la esperanza a la gente, que nos abra el camino del éxito y la recuperación de la democracia. Las pasadas elecciones (2015,2017, 2018, 2020, 2021 y las de Barinas el 9 de Enero de 2022) dejaron una gran lección. Unidos se ganó en 2015, unidos pudimos ganar la mayoría de Gobernaciones y Alcaldías en los procesos siguientes, pero no fuimos capaces de unirnos, privó el cálculo mezquino y el inmediatismo irracional, haciéndonos víctimas de las intrigas y las manipulaciones del régimen para dividirnos y garantizarse el predominio sobre esos espacios, a pesar de ser una minoría, como en efecto queda demostrado con una simple suma de los resultados de los diferentes grupos opositores que compitieron entre sí. Sin embargo, los 4 gobernadores y los 127 alcaldes de oposición electos recientemente, pueden jugar en esta coyuntura un extraordinario papel, no solo ejerciendo con idoneidad, transparencia y amplitud sus responsabilidades, sino activando como promotores de un amplio encuentro opositor que permita evaluar los puntos de coincidencia, definir el objetivo central y construir una estrategia y una ruta común para toda la oposición. En estos momentos está planteado el debate sobre la convocatoria a revocatorio del presidente de la República, nosotros no hemos tomado decisión al respecto, pero creemos necesario, previo a cualquier decisión, resolver en la oposición el tema de la estrategia y el objetivo común, para no repetir errores del pasado y correr el riesgo de un salto al vacío que podría afectar el desarrollo de una solución democrática.

XV CONVENCION NACIONAL

Finalmente, en esta fecha aniversario queremos anunciar a los venezolanos que el MAS, fiel a sus convicciones y su tradición democrática, CONVOCARA en el primer semestre de este año la XVCONVENCION NACIONAL, que implica discusión de políticas, revisión, modernización y renovación de las estructuras partidistas y elección de nuevas autoridades a todos los niveles de la organización.

Caracas, 19 de Enero de 2022.