Mover exige al CNE reajustar cronograma del revocatorio

El Movimiento Venezolano por el Revocatorio (Mover) informó la mañana de este sábado 22 de enero que exigirán al Consejo Nacional Electoral (CNE) que reajuste el cronograma recolección de voluntades para la activación del referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro y que acudirán ante las instancias nacionales e internacionales para que se respete el derecho de los venezolanos.

En rueda de prensa realizada vía Zoom, el dirigente político opositor y exgobernador del Táchira, César Pérez Vivas aseguró que la convocatoria contraría las normas administrativas y constitucionales del Estado.

“El 26 de enero es un espejismo que crearon para generar un aborto al proceso revocatorio que se debe activar. No es prudente exponer a la población a largas filas a un esfuerzo que no redundará en el avance del proceso. No vamos a desistir del derecho, pero queremos que el CNE revierta la disposición anunciada. Hasta el momento, lamentablemente, no hemos tenido comunicación con el resto de las organizaciones promotoras”.

Vivas indicó que “la convocatoria atropellada, cierra la oportunidad de manifestarse a los ciudadanos venezolanos. Es una demostración de que Maduro no quiere contarse y utiliza los poderes públicos como pantalla (…) No nos vamos a parar, continuamos y vamos a recurrir a todas las instancias nacionales e internacionales para exigir respeto el derecho de revocar el mandato de Maduro este año”.

“Le decimos a los tres rectores del CNE que están a tiempo de reconocer sus errores y corregir. Ahora los ciudadanos debemos movilizarnos hasta el CNE porque lo del miércoles es una bufonada. Pero no renunciamos a seguir en la lucha”, indicó.

Aseguró que agotaran todos los recursos que ofrece el plano jurídico para demostrar que la convocatoria es contraría a las normas administrativas y constitucionales del Estado, «Esta convocatoria está cerrándole la oportunidad a los ciudadanos de manifestarse. Es carente de todo sentido y contraría las normas que obligan a los Poderes Públicos respetar los derechos».

Exigió además realizar la auditoría del software para garantizar la seguridad del proceso. «No tenemos acceso al software, cosa que nos corresponde a nosotros como organización promotora principal. Tenemos listos a nuestro ingenieros para hacer la inspección del software».

Por su parte, el politólogo Nicmer Evans destacó que en el cronograma difundido por el CNE no se encuentran los centros habilitados para participar y expresó que aunque la administración de Maduro intente abortar el proceso, seguirán luchando en las instancias necesarias para activar el mecanismo.

«No aceptamos que esto sea parte del proceso de convocatoria legítima de un revocatorio. Lo que hay que dejar claro es que no estamos abandonando el derecho para activarlo», acotó.

Además insistió que, con la actual posición del ente electoral, “no hay posibilidad de informar a los ciudadanos cuáles son los centros de recolección donde deben acudir. ¿Qué estructura política puede movilizar a 4.3 millones de venezolanos a centros de recolección desconocidos? Consideramos que la jornada del miércoles 26 de enero es inviable”.