Zarichta: La tragedia macabra de los médicos venezolanos

Freddy Zarichta.- (*)

El respeto que toda la vida he sentido por los galenos venezolanos, cada día crece. Mi hermano, Carlos, hoy fallecido, fue un médico talentoso y vi el esfuerzo que hacía para trabajar y cumplir con sus labores. En aquella época mal o bien ganaba un salario justo y digno, que le permitía a ese tipo de profesionales vivir dignamente.

Hoy en día tenemos médicos graduados en la ilustre Universidad de los Andes «ULA» (así como otras importantes universidades del país) que noche y día están presentes en los campos batalla de la salud.

Voy a nombrar algunos de ellos: Jacobo Mora, Nerio Martínez, Darío Merchán, Jhobany Peña, José Miguel Valdez, Ramón Nieves, que jamás han sido unos mercenarios de la medicina.

Lamentablemente el salario de un profesional de la salud ha caído más de 1000%, saquen la cuenta y verán que no miento, mientras que a los galenos cubanos el gobierno nacional le paga 7mil $ por cada uno de ellos al gobierno cubano… quisiera que me desmintieran esta cifra. Soy un hombre de izquierda, pero no un cabrón, es una estupidez del Ministro del poder popular para la Salud de tapar está verdad verdadera.

Llegamos a la hora de sincerar está situación. No se puede seguir dejando pasar esta injusticia. Es hora que todos los venezolanos que somos beneficiados de la mano de esos amigos médicos reciban un apoyo y procedamos denunciar a dura voz esta situación. Ellos dan vida. ¿Nosotros que le damos a ellos a cambio? Me atrevo a decir «NADA».

No quiero que mañana me acusen enemigo de la patria, allá los cobardes… Mil bendiciones para esos patriotas -médicos venezolanos- que trabajan cada día -incluso sin recursos en los hospitales- por los necesitados.

(*) Articulista, analista, columnista.