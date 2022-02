MAS propuso primarias con segunda vuelta para candidato único a presidenciales en 2024

Caracas 31/01/22. (PS).- María Verdeal, vicepresidenta nacional del Movimiento al Socialismo, MAS, llamó este lunes a los factores democráticos a “reconocerse, reencontrarse, organizarse” y construir una ruta de primarias a fin de elegir un candidato único para competir en las elecciones presidenciales de 2024. “Desde el MAS estamos proponiendo la posibilidad de primarias donde todos compitan con una segunda vuelta, donde que se termine apoyando al que tenga mayores posibilidades de triunfo”.

Señaló que esta acción sería factible siempre y cuando “nos organicemos todos los que conformamos la oposición venezolana y vayamos juntos con una estrategia que incluya la construcción de una conexión con el electorado y los ciudadanos” enfatizando además que es clave no seguir generando frustración, que no hay salidas o que el gobierno es inderrotable. “Tenemos muchas cosas por hacer en estos dos años al 2024, hay posibilidades y lo hemos demostrado obteniendo las gobernaciones, más de 120 alcaldías y sin olvidar el tema de lo ocurrido en Barinas. No es un mito, el voto es el instrumento de cambio”.

Revocatorio “decorativo”

Para la dirigente naranja, realizar el proceso revocatorio contra el presidente de la República Nicolás Maduro, siempre se encontró enmarcado en un futuro “incierto” precisando que aunque este instrumento aparece en la Carta magna y ser un derecho que los venezolanos tienen derecho a ejercer, “fue frustrado por la mayoría oficialista del Consejo Nacional Electoral al convertir el revocatorio en una figura casi decorativa y de imposible cumplimiento que no tiene ninguna reglamentación, por lo que se estira y se encoge de acuerdo a los intereses de quienes controlan la mayoría de los poderes públicos en el país”.

En cuanto a su convocatoria en apenas 1.200 puntos a nivel nacional, aseguró que matemáticamente hacía imposible recaudar las firmas necesarias. “Ahora el gobierno quiere seguir la ficción de creer que nada más cuarenta mil personas fueron a firmar cuando tienen el 80 por ciento de rechazo tal como lo señalan todas las encuestas y ser el peor gobierno que hemos tenido en los últimos tiempos. Sigan viviendo de ese espejismo”.

Corrupción roja

María Verdeal condenó que alcaldes recién electos del oficialismo se vean envueltos en presuntos casos de tráfico de drogas y combustible, de acuerdo a hechos reseñados en medios de comunicación en los estados Zulia y Anzoátegui. “¿Hasta dónde llegan los tentáculos del hampa organizada y la posibilidad de acceder a un cargo de opción popular como es una alcaldía? Esas son respuestas que tiene que dar el oficialismo en el más corto plazo”.

Más persecución política

Por otra parte, Verdeal deploró las acciones de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y el diputado Diosdado Cabello quienes amenazaron a los que acudieron a ejercer su manifestación de voluntad para poder revocar a Nicolás Maduro. “Señores, ustedes no aplican la justicia, para eso están el Poder judicial, los organismos jurisdiccionales y el Ministerio público. En ninguna parte está establecido que quien va a ser revocado, debe conocer a quienes firmaron para revocarlo. Es inaceptable que altos voceros del gobierno amenacen a quienes solo están ejerciendo un derecho”.

(Juan José Ojeda Díaz / Prensa de Solidaridad / @juanjoseojeda) (Enviada por Carlos Mora – MAS Cojedes)