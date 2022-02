Maduro sugiere que no habrá presidenciales en 2024

Nicolás Maduro sugirió el jueves que no habrá elecciones presidenciales en 2024. Durante un acto por el 4 de febrero de 1992, día en el que Hugo Chávez lideró un intento de golpe de Estado contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez, el oficialista aseguró desconocer la ley electoral.

“Ya no tenemos elecciones de aquí al 2025, más o menos. ¿2026? La próxima elección. ¿2025, 26? No sé que dirá la ley electoral. Por lo menos en 2022 y 2023 no hay elecciones. Después veremos cuándo se hacen, a menos que las convoque el bobolongo (Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de la República) con su poder supremo”, manifestó Maduro en el evento.

A algunas de las personas presentes, entre las que se encontraban Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la República y ministra de Finanzas, y la primera dama Cilia Flores, los comentarios de Maduro les parecieron graciosos.

El oficialista ya había comentado algo relacionado el miércoles, durante una reunión con la banca pública y privada. Pero no había desestimado la posibilidad de las presidenciales.

Maduro ha hecho los comentarios pocos días después de que bloqueó la posibilidad de que se activara el referendo revocatorio en su contra. Con un Consejo Nacional Electoral en el que la mayoría de los rectores responden a los intereses del chavismo, se estableció un cronograma de recolección de firmas imposible de cumplir.