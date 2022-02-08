AsoColeo Cojedes convoca Asamblea General Eleccionaria

CONVOCATORIA ASAMBLEA
RIF. J-31355256-9
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE COLEO DEL EDO COJEDES, CONVOCA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 39, 40, 41, 47 DE LA LEY ORGÁNICA DE DEPORTE, ACTIVIDAD FÍSICA Y EDUCACIÓN FÍSICA Y SU REGLAMENTO N°1 Y LOS ARTÍCULOS 7, 10, 12, Y 16 DE LOS ESTATUTOS VIGENTES DE LA ASOCIACIÓN DE COLEO DEL EDO. COJEDES, A TODOS LOS CLUBES AFILIADOS, E INSCRITOS EN EL REGISTRO NACIONAL DEL DEPORTE, ACTIVIDAD FÍSICA Y EDUCACIÓN FÍSICA, VIGENTES SUS JUNTAS DIRECTIVAS Y SOLVENTES CON LAS OBLIGACIONES EXIGIDAS EN LOS ESTATUTOS, ASÍ COMO ATLETAS, JUECES Y ENTRENADORES A UNA ASAMBLEA GENERAL ELECCIONARIA, PARA ELEGIR LA JUNTA DIRECTIVA, EL CONSEJO DE HONOR Y EL CONSEJO CONTRALOR DE LA ASOCIACIÓN DE COLEO DEL EDO.COJEDES PARA EL PERÍODO 2022-2026. DICHO ACTO ELECTORAL SE EFECTUARÁ EL DÍA JUEVES 03 DE MARZO DEL 2022, MANGA DE COLEO, COLEADORES COJEDEÑOS, SAN CARLOS, EDO. COJEDES, A PARTIR DE LAS OCHO (08:00) AM HASTA LAS DOS (02:00) PM, TAL COMO ESTÁ PREVISTO EN EL CRONOGRAMA ELECTORAL.
POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE COLEO DEL EDO. COJEDES:
LCDO. ALBER GUTIÉRREZ AULAR
PRESIDENTE