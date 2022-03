Fermín: Soluciones para Venezuela organiza elección de base de sus autoridades

Caracas, marzo 8.- El partido Soluciones para Venezuela dedicará este año a la organización del proceso de elección de sus autoridades. Así lo informó su presidente, Claudio Fermín, en Guanare, estado Portuguesa. “Nos vamos a dedicar a reorganizar el partido, a difundir nuestras ideas, a escuchar a las comunidades, a buscar soluciones, a presionar desde los sindicatos, desde el activismo local y comunitario, a llevar proyectos de ordenanzas, proyectos de ley. Vamos a debatir nuestra tesis educativa, petrolera, agropecuaria, ambiental”, afirmó.



Fermín informó que “vamos a abrir el proceso de inscripción y registro para que los activistas de Soluciones elijan libremente a sus autoridades desde las bases”. En ese sentido, llamó a los militantes del partido del mapa a “recoger el sentir popular para construir soluciones”.



“Queremos un partido que sea fuente de ideas, que sea abierto y que acoja los pareceres de todo el país, en cada parroquia. Un partido amplio, humilde”, continuó el ex alcalde de Caracas. “Vamos a dedicar estos años a sumar, a recoger ideas, a producir proyectos, a tener una labor reivindicativa, de solidaridad. Soluciones tiene en su agenda el debate de los asuntos públicos y vamos a organizarnos para ello.” Insistió en que Soluciones para Venezuela es y será un partido “participativo, de inclusión, programático, venezolanista y moderno”.



“Tenemos el reto de saber explicar nuestras ideas”, expresó Fermín. “Vamos a corregir errores, incorporar nuevos elementos y conocer los puntos de coincidencia con otros factores”



Fermín ha recorrido una decena de entidades en las últimas dos semanas, en una gira que ha comprendido los estados Sucre, Monagas, Anzoátegui, Cojedes, Portuguesa, Bolívar, Carabobo, Delta Amacuro, Miranda, así como la capital de la República, con la finalidad de organizar el proceso interno de la organización.



Fermín aseguró que “el país ha sido hundido en un fracaso,

pero eso no lo vamos a resolver con odios”. “Estamos en desacuerdo con un país que vive en vilo con la confrontación”, protestó. El presidente de Soluciones criticó las políticas del partido de gobierno e hizo votos por el diálogo. “Tenemos un ideario demócrata, inclusivo, de cambio verdadero”. La Comisión Electoral de Soluciones para Venezuela informará próximamente sobre el cronograma del proceso.



Ceballos llama a una “ruta común de soluciones para todos”



El ex alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, consideró como positiva la reunión de representantes del gobierno de Estados Unidos con el gobierno de Venezuela. Afirmó que “estamos frente a una nueva oportunidad” y que “hay que valorar este paso importantísimo que está dando el Gobierno de los Estados Unidos de entenderse con el Gobierno del presidente Maduro, cuyos detalles desconocemos, y que abren una expectativa positiva sobre un giro radical en las relaciones distantes y conflictivas que entre los dos países ha habido en los últimos tiempos, por las posibles implicaciones que esto representa en beneficio de todos los venezolanos, dentro y fuera del país”. Ceballos llamó a “convocar a todos los Partidos Políticos, a todos los sectores, de todas las tendencias, sobreponernos a cualquier diferencia, a toda ideología y con la idea central de recuperar a Venezuela”.



Se espera que en los próximos días el partido Soluciones para Venezuela presente oficialmente la incorporación de Daniel Ceballos a sus filas.