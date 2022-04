Opositores venezolanos le pidieron a Biden que alivie las sanciones y permita que petroleras regresen al país

Un total de 25 opositores venezolanos enviaron una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para pedirle que alivie las sanciones a Venezuela y permita que las compañías petroleras occidentales regresen al país.

«Reconozcámoslo: la política de máxima presión y las sanciones económicas contra Venezuela no lograron sus objetivos. Aunque las sanciones no son la raíz de la emergencia humanitaria de Venezuela; han empeorado gravemente las condiciones del venezolano medio», indicaron.

En la misiva señalaron que el 75% de los venezolanos rechaza enérgicamente las sanciones sectoriales y solo el 10% desea que continúen. «Claramente, estas sanciones no han beneficiado al pueblo venezolano».

Apuntaron que la mayoría de la población vive en la pobreza, con inseguridad alimentaria y expuesta a graves deficiencias sanitarias.

«La electricidad, el saneamiento y la calidad del agua están en un estado calamitoso. La solución de la crisis humanitaria, con la urgencia que requiere; debe ser el centro de las negociaciones», sostuvieron en la carta publicada por el periodista de la agencia de noticias AP, Joshua Goodman, en su cuenta en Twitter.

Además, sugieren que las negociaciones políticas, institucionales y económicas se basen en éxitos graduales, generando confianza y buena voluntad hacia nuevos acuerdos. «Deben seguir lo que es posible y factible; y no adoptar posiciones extremas que hagan imposible alcanzar un acuerdo».

En ese sentido, hacen un llamado al gobierno de Estados Unidos para que negocie en beneficio del pueblo venezolano; «y supere las presiones políticas internas, que lamentablemente han obstaculizado el proceso».

«El gobierno debe reconocer que los acuerdos no pueden limitarse al ámbito económico (…) y a la oposición la hemos animado a no ser rehén de posiciones extremas que sólo prolongan el penoso statu quo», expresaron.

Entre los 25 firmantes destacan el presidente de Fedecámaras, Ricardo Cusanno, los economistas José Guerra, Luis Oliveros, Luis Vicente León, José Manuel Puente; así como Alejandro Sucre, Francisco Rodríguez, Jorge Botti, José Antonio Gil Yepes, Pablo Zambrano, Rafael Quiroz, Tamara Herrera, Víctor Álvarez, entre otros.

