José G. Lozada: «Tinaquillo en sus 262 años debe seguir siendo ejemplo de dignidad y progreso»

Prensa Alcaldía de Tinaquillo.-

Tinaquillo, abril 28.- (Las Noticias de Cojedes).- «Tinaquillo en sus 262 años debe seguir siendo ejemplo de dignidad y progreso», dijo el profesor José Gerardo Lozada, ex Gobernador de Cojedes oriundo de Tinaquillo, quien fue orador de orden en el acto de este aniversario, organizado por el gobierno municipal, en el marco de la IV ExpoFeria.

Este 25 de abril de 2022 se realizó la Misa de Acción de Gracias y actos Protocolares en conmemoración a los 262 años de la Ciudad de Tinaquillo, eventos solemnes que tuvieron como escenario el parque El Baquiano.

La misa estuvo presidida por el Padre Adolfo David Oropeza acompañado del padre Mauricio Silva junto a las Hermanas Josefinas y el Coro Ministerio de música de la Iglesia Nuestra Señora del Socorro.

Con la presencia del Alcalde Fernando Feo, la Primera Dama Zully Reyes, el Gobernador Alberto Galíndez, el Director General de la Alcaldía, Raúl Castellanos, demás autoridades, concejales, legisladores e invitados especiales se desarrolló el acto.

Parrandas decretadas como Patrimonio Cultural del estado Cojedes

Hay que hacer referencia que el alcalde Fernando Feo Decretó como Patrimonio Histórico Municipal la Parroquia Nuestra del Socorro de Tinaquillo, además firmó el decreto para lograr recuperación reparación y rehabilitación en algunas de sus áreas.

Igualmente las Parrandas Navideñas La Flor de Cojedes y Los Tropicales de Cojedes fueron decretadas como Patrimonio Cultural del Estado Cojedes.

Con el fiel propósito de resaltar y valorar el trabajo que han hecho durante años y han marcado una huella en Tinaquillo y Cojedes fue otorgada la Orden Ciudad de Tinaquillo en su primera, segunda y tercera clase a distintas personalidades de la región.

Personalidades Condecoradas

Los condecorados en Primera Clase fueron: el Ex Gobernador del estado Cojedes José Gerardo Lozada, Presbítero Adolfo David Oropeza Oropeza, Carmen Josefina Pérez de Garban, destacada educadora y Raúl Castellanos Latouche, educador y licenciado en Comunicación Social.

Orden Ciudad de Tinaquillo en su segunda clase, Alejandro Ramón Flores Díaz Agropecuario, Agrupación Pop Lirico Il Terzetto y Sistema Nacional de Orquesta Infantil y Juvenil con la presencia de dos músicos que participaron en el Récord Guines.

Tercera clase: Elena Ramona Silva

Conze Aular, licenciada en administración; María Alvarado de Guerreiro, Propietaria del Centro Turístico Agroaventuras; Julio Alberto Castillo, Propietario de la Tasca Restaurant Hotel La Llovizna; Yoiner Gabriel Delgado Cesar, con 15 años de edad, destacado Deportista.

Ex Gobernador Lozada Orador del Día

El orador de este día fue el educador y ex Gobernador de Cojedes, José Gerardo Lozada quien resaltó parte de la historia de Tinaquillo. Pero además dijo en su discurso que no sólo se debe estar a la altura del pasado glorioso, sino que también todos los ciudadanos deben garantizar que Tinaquillo siga siendo ejemplo de dignidad y progreso. «Hoy más que nunca la lucha continúa el pueblo esperó y no se puede defraudar nuestro destino es triunfar, viva Tinaquillo, viva Venezuela.»

El Alcalde Fernando Feo en su discurso expresó que este es un logro de todos pues a pesar de las condiciones en que encontró la ciudad, se arriesgaron y realizaron un gran trabajo, una labor llena de esfuerzos, porque lo que se quiere es recuperar y proyectar la ciudad. Agradeció a todos por formar parte de este proyecto que dejó mucho y aseguró que el año que viene serán mejores las ferias.

Igualmente, el Gobernador de Cojedes Alberto Galíndez, destacó que llegaron al poder para servir y por eso «vamos a luchar para resolver los problemas básicos entre ellos el del agua», refirió que la idea es que Tinaquillo sea nuevamente la ciudad industrial del estado y que se posicione en los sectores agrícolas y pecuarios.

Las parrandas decretadas como Patrimonio Cultural cantaron para Tinaquillo, también lo hizo el Grupo Pop Lírico Il Terzetto y la Orquesta Infantil Juvenil, acompañados de Manos Blancas, quienes regalaron hermosos temas a toda la audiencia.

(Reporta: Iris García y Cindy Zerpa)