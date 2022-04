Para el trabajador «MOLI» Martínez: La adversidad no frena disposición al trabajo del cojedeño

Carlos Hernández.-

San Carlos, mayo 1.- (Las Noticias de Cojedes).- Con motivo de la celebración del Día Internacional del Trabajador este 1 de mayo de 2022, Las Noticias de Cojedes reconoce la labor que muchos hombres y mujeres realizan para enaltecer sus familias, la sociedad, al estado Cojedes y al país en general, porque en medio de las adversidades en esta entidad y en toda Venezuela lo que sobra es gente dispuesta a emprender y salir adelante.

Uno de ellos es Jesús Martínez, un mecánico, especialista en reparación y rectificación de cámaras automotrices, conocido entre sus clientes y amigos como MOLI, para quien el trabajo es una bendición porque nos permite crear, aportar esfuerzo y conocimiento para brindar un buen producto o un eficiente servicio a quien lo requiera.

Dueño y trabajador de su propio negocio Recticámaras Moli, ubicado en la avenida Circunvalación cruce con calle Miranda en San Carlos, nuestro personaje de hoy no se detiene en su diario quéhacer porque ciertamente “barco varado no gana flete”, como dice el refrán y en las circunstancias en que nos encontramos no podemos dejarnos arrastrar por la adversidad sino todo lo contrario, con fe en Dios, salir a trabajar para llevar el pan de cada día a nuestros hogares de manera digna.

Ciertamente reconoce que el cojedeño y el venezolano requieren de un mayor apoyo por parte del Estado, para que controle la hiperinflación y los salarios o ganancias de las actividades productivas no se vuelvan “sal y agua”; así como verdadera seguridad social y buenos servicios para una mayor calidad de vida del trabajador y los venezolanos en general.

El trabajador cojedeño debe organizarse de manera democrática, pacífica, eficiente, para alcanzar los beneficios y reivindicaciones que merece para bien de sus familias que debe ser el principal estímulo para salir adelante.

Al culminar este encuentro con el trabajador Moli, recordó que ofrece sus servicios para cámaras automotrices y diésel y pueden contactarlo a través del teléfono 0424 4086789, en la seguridad de que recibirá buenos precios y un trabajo de calidad.