Fermín: «El diálogo es una solución y debe ser en Venezuela y entre venezolanos»

Carlos Hernández.-

San Carlos, mayo 9.- (Las Noticias de Cojedes).- “El diálogo es una solución”, afirmó Claudio Fermín, presidente de Soluciones para Venezuela, al abordar el tema de superar la crisis política en el país, pero al mismo tiempos advirtió: “la solución no es matarnos”.

Fermín se pronunció en ocasión de estarse ventilando el retorno a las conversaciones entre Gobierno y Oposición, recalcando que el mismo debe ser en suelo patrio y sin injerencia extranjera.

“Si los venezolanos no somos capaces de vernos a la cara y necesitamos que alguien más nos autorice, estamos mal”, apuntó el líder nacional del partido del mapa de Venezuela, en nota de prensa emanada de esa organización política.

A juicio del ex candidato presidencial, “se trata de recomponer las relaciones políticas de una nación”, dijo Fermín en el marco de una gira en el estado Zulia, de cara al registro nacional de militantes que adelanta Soluciones como parte del proceso interno de elección de bases.

Fermín agradeció la solidaridad y el interés de actores de la comunidad internacional con Venezuela, pero enfatizó que son los venezolanos y en territorio nacional quienes deben llevar las riendas de ese diálogo, que sea sincero y con los intereses nacionales por delante.

El ex candidato presidencial dijo que el mecanismo utilizado en los distintos diálogos entre Gobierno y Oposición no ha sido efectivo y que debe abrirse un compás para la aceptación de propuestas de parte y parte para avanzar, así como una información permanente al país y que no sean conversaciones secretas.

Reivindicó, en ese sentido, el esquema de acuerdos parciales e información oportuna que impulsó la Mesa de Diálogo Nacional, y que resultó en la liberación de un número importante de presos políticos, así como en la salida de Tibisay Lucena del CNE, entre otros compromisos. “No estábamos satisfechos, pero fuimos avanzando”, comentó.

“Nosotros creemos que Venezuela exige respuestas que sean racionales, no respuestas de odio. Queremos un cambio, pero un cambio para bien, no que los perseguidos de hoy sean los perseguidores de mañana”, expresó el líder de Soluciones.

Agresión contra pueblos fronterizos de Venezuela y Colombia

En nota de Prensa del partido Soluciones, se aborda el tema del cierre de la frontera colombo-venezolana. En ese sentido se expone que «Claudio Fermín denunció el cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela como una “agresión contra los pueblos fronterizos”. En ese sentido, expresó que “se han equivocado los gobiernos de Colombia y Venezuela con esta medida. A los venezolanos nos conviene, más allá de la hermandad de nuestros pueblos, que esa frontera se abra”. En ese sentido, manifestó que “ojalá que quien salga electo presidente de Colombia pueda iniciar con el presidente Maduro la apertura de la frontera”.

Con respecto a las pasadas elecciones en el estado Barinas, Fermín hizo un recuento de los factores que lo llevaron a aceptar la candidatura por la Alianza Democrática y manifestó que “cuando uno tiene posiciones políticas las adopta con convicción, sin cálculos oportunistas”. Recordó que “he venido defendiendo el voto cuando la gente decía que eso era de vendidos, defendiendo el diálogo cuando decían que había que quemar el país”. Celebró la rectificación de un grupo de personas que firmaron una carta contra las sanciones, “que antes decían barbaridades de uno”.

Rechazó la campaña sucia, que calificó de interminable, “donde gente que se hace llamar demócrata sataniza a quienes no piensan como ellos, pagada con el dinero del pueblo”. Afirmó que “no había manera de que Soluciones para Venezuela apoyara a quienes han apoyado llamados a intervención militar extranjera y sanciones contra el pueblo” y deseó “el mejor de los éxitos” al gobernador Garrido.

Fermín ha recorrido en días recientes distintos estados del país, entre ellos Zulia, Barinas, Cojedes y Portuguesa, organizando las jornadas de actualización y registro de militantes de Soluciones para Venezuela, que culminarán en la elección de nuevas estructuras, desde las parroquias hasta la Dirección Nacional.