Estados Unidos renueva licencia para que Chevron opere en Venezuela

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos renovó la licencia para que la empresa estadounidense Chevron siga operando en Venezuela. Esta medida se toma pese a las sanciones que Estados Unidos tiene en contra del gobierno de Nicolás Maduro.

La información la dio a conocer el periodista Joshua Goodman a través de su cuenta de Twitter, este viernes 27 de mayo, cuatro días antes de que la licencia de Chevron se venciera.

La compañía podrá mantener operaciones mínimas en el país, que estarán limitadas al mantenimiento de pozos. No se les concede autorización para exportar crudo.

La licencia fue renovada por un periodo de seis meses, es decir, hasta el mes de noviembre de este año.

La licencia precisa que no se autoriza la «perforación, extracción o procesamiento, compra o venta, transporte o envío de cualquier petróleo o productos derivados del petróleo de origen venezolano».

De acuerdo con los documentos publicado por Joshua Goodman, esta licencia permitirá transacciones y actividades necesarias para garantizar la seguridad del personal y la integridad de las operaciones y activos en Venezuela.

Asimismo, permitirá la participación de Estados Unidos en asambleas de accionistas y directorios; realizar pagos de facturas de terceros por transacciones.

NEW: Biden administration renews license for @Chevron to keep operating in Venezuela despite sanctions.

The license allows basic upkeep of wells.

Some hoped Chevron would be allowed to resume exports to ease gas prices in US and encourage dialogue between Maduro and opponents. pic.twitter.com/NR5HSGtcUU

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) May 27, 2022