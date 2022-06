OPS recomienda vacunar solamente a médicos contra la viruela

La directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne, no recomienda que se pongan en marcha jornadas de vacunación masiva contra la viruela del mono. Dice que las medidas de prevención deben limitarse a los trabajadores sanitarios, el personal de laboratorio y a las personas en contacto estrecho con los enfermos.

Admitió que la aparición de la enfermedad en el continente donde no es endémica es en sí misma una noticia inusual. No obstante, aclaró que el riesgo de transmisión es bajo, ya que se produce principalmente por contacto, y que la tasa de letalidad de la viruela es mucho más pequeña que la de covid-19, por eso no recomienda que se pongan en marcha vacunaciones masivas.

Agregó que en el continente americano probablemente se verá un aumento de los casos en los próximos días, pero que el riesgo de una situación grave para la población general es bajo. “Por lo que sabemos sobre este virus y su transmisión, deberíamos ser capaces de contener este brote”, detalló en una rueda de prensa.

“No podemos decir que se va a expandir como lo ha hecho la covid, que ha causado una mortalidad”, aclaró el director del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la organización, Marcos Espinal.

Agregó que la OPS se encuentra trabajando para poner a disposición de la región reactivos clave para realizar test moleculares que ayuden a detectar casos de la enfermedad y frenar su propagación.

Recalcó que la experiencia que adquirió el organismo durante la pandemia ha tenido una gran influencia en su respuesta al brote, especialmente para comunicarse con las autoridades y ofrecer recomendaciones de salud pública.