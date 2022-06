Transportistas buscan acuerdos por precios dolarizados de gasoil, advierten riesgos de aumento de Pdvsa

La decisión de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) sobre aumentar a precio internacional la venta de diésel, tomó por sorpresa a los transportistas.

Fernando Mora, director ejecutivo de la Cámara Venezolana de Empresas de Transporte Extraurbano, advirtió que es imposible pagar el combustible a 0,50 centavos de dólar; porque afectaría el costo del pasaje de los viajeros.

Por ejemplo, «nosotros necesitamos 500 litros para la ruta Caracas-San Crostóbal. Si llevamos 20 pasajeros y divides, el costo del combustible por cada viajero sube a 15 dólares», inició.

Mora destacó que este precio no cubre el mantenimiento de la unidad: «esto sin sumarle cauchos, aceites. Cuando vienes a ver deberíamos cobrar 50 dólares para llevarlos a San Cristóbal y eso es imposible».

Apuntó que la medida está fuera de los acuerdos con la administración de Maduro, a través del Órgano Superior del Transporte.

Del mismo modo, agregó que plantearon previamente pagar $0,20 centavos por el litro de gasoil, pero no recibieron respuesta por parte de Pdvsa.

«Alertamos al Ejecutivo que no vamos a poder operar con ese precio y no podemos cargarle el precio al pasajero. No entendemos el por qué el costo tan elevado, no queremos que nos subsidien sino un precio de 0,20», insistió.

El gremio de transportistas se reunió el pasado 26 de mayo para debatir sobre la necesidad de realizar un ajuste a las tarifas del pasaje en toda Venezuela.

En un encuentro que reunió a conductores de 17 estados, se acordó solicitar un incremento de 0.6 dólares por viaje, lo equivalente a 3 bolívares.

José Luis Trocel, presidente del Frente Unido de Transporte, resaltó que de acuerdo a la normativa vigente, en el primer trimestre del año debió realizarse un ajuste del pasaje. Sin embargo, esta resolución no se llevó a cabo.