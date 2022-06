El jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria, Gerardo Blyde, se encontrará con el representante de la delegación oficialista, Jorge Rodríguez, en Oslo, Noruega.

El ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega informó que los políticos venezolanos asistirán al Foro de Oslo que estará centrado en la mediación de conflictos y los procesos de paz y se realizará este 21 y 22 de junio.

En el evento participarán unos 100 mediadores de conflictos, tomadores de decisiones de alto nivel, expertos y actores de procesos de paz de todo el mundo para compartir su experiencia en diplomacia de paz y resolución de conflictos, dice la nota oficial.

“El Foro de Oslo se centrará en cómo crear oportunidades para promover soluciones pacíficas en un mundo polarizado”, declaró la ministra de Relaciones Exteriores de Noruega, Anniken Huitfeldt.

Entre los invitados destacan el secretario general adjunto de las Naciones Unidas para asuntos políticos y de consolidación de la paz; los enviados especiales de la ONU para Libia, Siria y Myanmar, y el coordinador especial de la ONU para el proceso de paz en medio oriente.

También participarán el comisionado de asuntos políticos, paz y seguridad de la Unión Africana y el alto representante de la Unión Africana para el Cuerno de África, así como el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el expresidente de Mozambique, Joaquim Alberto Chissano.

“Los temas de discusión en el Foro de Oslo de este año incluirán desarrollos en el Medio Oriente, Ucrania, Afganistán, Yemen, Venezuela y Etiopía, así como otras áreas de conflicto”, señala el comunicado de prensa.

The Heads of Delegation of the Bolivarian Government of Venezuela and the Unitary Platform of Venezuela will be in Norway to participate at the #OsloForumhttps://t.co/U33wdtvoRS

— Norway MFA (@NorwayMFA) June 20, 2022