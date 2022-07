Solicitan apoyo para mejorar techo del Santuario Nacional Virgen de Coromoto en Guanare

@Enmanuelserenop / Portuguesa.-

Guanare, julio 4.- (Las Noticias de Cojedes).-

La Basílica Menor Santuario Nacional, nuestra Señora de Coromoto ubicada en Guanare, presenta serias afectaciones en su infraestructura, producto de las filtraciones en el techo que cubre esta imponente obra de arquitectura, erigida para rendir devoción a la Patrona Nacional.

El padre Allender Hernández, Rector del Santuario Nacional Virgen de Coromoto, precisó que pese a que se han sumado esfuerzos, se necesita la colaboración de entes nacionales para hacer las reparaciones necesarias antes que el techo del

imponente santuario mariano colapse por completo.

“Señor presidente, señor gobernador este santuario es ícono para la fe de los cristianos en Venezuela, si en Venezuela buscamos obras construidas por los venezolanos aquí está una, se ha dañado no sólo la parte del techo, sino también el vitral, ya han caído partículas de vidrio, de cemento, eso es preocupante, el techo no se puede reemplazar, pero sí se puede recubrir con algún material que no le quite el valor histórico, y de patrimonio que este techo tiene a nivel mundial, arquitectónico y a nivel especial”, precisó el sacerdote.

Así mismo resaltó que dicha problemática no se arregla con paños de agua tibia sino que, es necesario un presupuesto acorde para hacer las reparaciones, así como también la adecuación de la jardinería, el tendido eléctrico, el agua y el transporte para la zona donde se encuentra ubicado el Santuario Nacional y sus alrededores que también se han visto afectados.

Es importante destacar que sacerdote puso a disposición del pueblo venezolano que desee sumarse económicamente el número de cuenta siguiente:

Banco de Venezuela,

Cuenta Corriente

0102-0346-56-0000499051

RIF J-30641199-2

y el teléfono +58 426-1731521.

Finalmente hizo extensiva la invitación a todo el país a sumarse a la celebración por los 370 años de la aparición de la Virgen de Coromoto y los 70 años de su proclamación canónica como Patrona Nacional a celebrarse el venidero mes de septiembre.