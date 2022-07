Miguel Bicelis (MAS): Chavismo pretende desviar ola de denuncias en su contra por corrupción

Prensa MAS.-

San Carlos, julio 16.- (Las Noticias de Cojedes).- El Dirigente Regional del MAS en Cojedes Miguel Bicelis Amaro, sostiene que con la reciente la rueda de prensa dada por el chavismo, estos dirigente desfasados solo buscan desviar la ola de denuncias que se les viene encima por la pésima y corrupta gestión ejecutada en esta región llanera desde hace varios lustros.

Señaló que pretenden crear una cortina de humo para tapar el desastre que dejó la administración saliente que llevó a Cojedes a la carraplana. Recordó que «la administración regional chavista, que gracias a Dios sacamos con votos, ha sido sin dudas la más corrupta que ha pasado por esta entidad federal, tal como se señala en el informe de la Procuradora María Eugenia de Montiel, por lo que el calificativo de bandidos les queda corto».

«Los representantes regionales del chavismo por más que quieran, no podrán demostrar su inocencia ante semejantes hechos denunciados por la Procuradora entrante, de manera que el cojedeño tiene claro quién es el corrupto. No es necesario ser tan inteligente para darse cuenta que no podrán tapar el sol con un dedo. Allí está el «libro gordo» de la Procuradora donde aparecen las pruebas de la corrupción más grande que ha tenido el Estado Cojedes», puntualizó Bicelis.

-Pero además lo que está a la vista no necesita anteojos, agregó. Todo el pueblo tiene claro el grado de postración en el cual los chavistas dejaron a Cojedes, por lo que no tienen moral y mucho menos vergüenza para denunciar a nadie, porque fueron alcahuetes de los bandidos que acabaron al Estado. Afortunadamente el pueblo cojedeño despertó y produjo el cambio democrático y con su voto llevó al gobierno a Alberto Galíndez, quien con las uñas y gran esfuerzo, sin recursos, está tratando de devolver a los cojedeños, la fe y la confianza perdida, así como una mejor calidad de vida. Por ello desde el Movimiento al Socialismo (MAS) damos nuestro más amplio apoyo al Gobernador Galíndez, por el esfuerzo que está haciendo. Vamos Galíndez, Vamos, Vamos Cojedes, finalizó diciendo Bicelis Amaro.