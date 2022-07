Yulimar Rojas logró oro en la final de Salto Triple del Mundial de Oregon

Una nueva medalla de oro suma Yulimar Rojas a su palmarés, esta vez en la final del Salto triple del Mundial de Atletismo al Aire Libre Oregon 2022. Con una marca de 15,47 metros, la venezolana demostró su completo dominio en la disciplina en el Hayward Field de la Universidad de Oregon en la ciudad estadounidense de Eugene.

La presea plateada se la quedó la jamaiquina Shanieka Ricketts, mientras que el bronce, la estadounidense Tori Franklin.

Con este triunfo, Rojas se convierte en la primera mujer en obtener tres campeonatos mundiales de Salto Triple en exteriores, luego de las ediciones de Londres 2017 (14,91), Doha 2019 (15,37) y ésta de Eugene 2022. En total, la criolla suma seis títulos mundialistas, con sus otros tres oros en los campeonatos bajo techo.

La venezolana tuvo su primer salto, con una marca de 14,60 metros. En su segundo salto de la jornada, alcanzó la marca de 15.47 metros para tomar la liderato de la competencia. Asegura la quinta mejor marca en la historia de las competencias al aire libre para mantener la punta de la contienda.

En su tercer intento, Yulimar Rojas coloca marca de 15.24 metros, con distancia sobre su más cercana rival. En su cuarto y quinto, no pudo colocar registro. Para su presentación final, la venezolana dejó marca de 15.39 en su salto.

15.47m 🤯

Defending world triple jump champion @TeamRojas45 🇻🇪 produces the fifth best outdoor performance in history to secure her lead.

