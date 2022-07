FEDENAGA: GANADEROS DEJAN LA MITAD DE SU PRODUCCIÓN EN LAS ALCABALAS

Armando Chacín, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, rechazó que tengan que dejar hasta la mitad de la producción en las alcabalas del país. Lamentó que, en lugar de ser un dispositivo de seguridad, estos puntos de control policiales se han convertido en un grave problema para el gremio.

«Buscamos que el productor agropecuario que lleve su guía, que vaya legal, que no tenga ningún problema, no sufra extorsión en esos dispositivos de seguridad. Entendemos la necesidad de los funcionarios públicos, pero no podemos pasar por 16 o 18 alcabalas y dejar la mitad de lo que llevamos en nuestras camionetas o camiones. Porque lamentablemente pagan el consumidor y el productor agropecuario», dijo.

Chacín, en conversación con Fedecámaras Radio, afirmó que esa situación no es un secreto y que los venezolanos saben lo difícil que resulta pasar por una alcabala y la cantidad de veces que los organismos de seguridad revisan los vehículos.

El gremialista aseguró que han tenido reuniones con el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, pero, aún así, las irregularidades siguen presentándose.

«Hemos hecho algunas denuncias y por supuesto nos han dado la posibilidad de que no se sigan arremetiendo contra los productores agropecuarios cuando llevan su mercancía. Sin embargo, persiste todos los días alguna denuncia más», afirmó.