Fazi: SOLUCIONES acompaña al pueblo en su exigencia por mejores servicios públicos

Carlos Hernández.-

San Carlos, julio 24.- (Las Noticias de Cojedes).- En SOLUCIONES Cojedes estamos poniendo en práctica una agenda de trabajo que va directamente al contacto con las comunidades donde se vive a diario la calamidad por el serio deterioro de los servicios públicos, ya sea por la falta de agua, problemas de electricidad, el tema del aseo urbano, la inseguridad, deficiencias de la salud, la vialidad, el transporte público, pero también debido a las carencias en el hogar por la pulverización del salario debido a la hiperinflación, de manera que podamos para ayudar en las luchas populares para construir alternativas por y para el país en un futuro inmediato.

La declaración fue emitida por el Coordinador del partido SOLUCIONES en esta entidad llanera, Franklin Fazi, quien fue consultado por Las Noticias de Cojedes, acerca del trabajo político que lleva adelante esa tolda que nacionalmente dirige el ex alcalde de Caracas, Claudio Fermín.

Fazi destaca que Venezuela –y por supuesto Cojedes- en estos momentos tiene serios problemas como el del salario, por ejemplo, que es realmente infame ante un cuadro de hiperinflación que afecta a la familia y si ciertamente hoy en día no hay un desabastecimiento como hubo hace poco tiempo atrás, el problema es que el dinero no alcanza para comer, para las medicinas y para cuestiones básicas del hogar; por lo que hay que meterle el pecho al tema y debatirlo, pero mucho más allá de eso, tenemos que acompañar a los trabajadores en sus exigencias al Ejecutivo Nacional, regional y municipal”.

-Pero también es cierto –añade Franklin Fazi- que el agua no llega a los hogares cojedeños con la debida regularidad y que el transporte público es una calamidad que debe ser superada para darle calidad de vida a la gente. Es en esa lucha donde debe estar SOLUCIONES, junto al pueblo, procurando cristalizar alternativas ante la crisis y no pensando en una candidatura presidencial para una elección para la cual faltan dos años. No es menos cierto que ese tema es importante pero a su debido tiempo, porque ahora lo prioritario es atender las necesidades de la gente: los servicios públicos, el salario y las necesidades reales que afectan a la gente, esa debe ser la prioridad. Queremos que el pueblo tenga calidad de vida.

Fazi destacó que el equipo de SOLUCIONES ha estado girando por los municipios de Cojedes constituyendo mesas de participación, enlace y soluciones, organizando el reclamo de la gente para hacer efectiva esa voz del pueblo ante los organismos públicos, es decir elaborando propuestas para resolver problemas como el del agua potable, aguas servidas; vialidad en barrios, carreteras agrícolas, recuperación de escuelas, ambulatorios, apoyo al sector productivo, entre otras necesidades.

-Nuestras luchas en SOLUCIONES están dirigidas fundamentalmente a la redención de los sectores más humildes, creemos que el voto es el instrumento democrático para generar los cambios, defendemos los derechos humanos, el derecho a la propiedad privada, promovemos la reinstitucionalización de la democracia venezolana y la necesidad de un diálogo incluyente, pero en estos momentos ese diálogo debe ser mudado de lo político para los servicios públicos y la recuperación del salario como lo ha dicho nuestro líder nacional Claudio Fermín, es decir para atender prioritariamente los problemas de la gente, terminó diciendo Franklin Fazi.