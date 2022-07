Mabel Rodríguez, con raíces tinaqueras: Talento de exportación de Venezuela para el mundo

Carlos Hernández.-

San Carlos, julio 29.- (Las Noticias de Cojedes).- Mabel Alejandra Rodríguez Romero es una talentosa joven, de raíces tinaqueras, quien actualmente forma parte de la orquesta sinfónica: “Bochumer Symphoniker”, de la ciudad de Bochum, Alemania, en la cual ejecuta el instrumento Viola (Es un instrumento de cuerda frotada, de madera. Es un poco más grande que el violín y de sonido más grave. Tiene cuatro cuerdas).

Es necesario acotar que la Orquesta Sinfónica de Bochum es una de las más prestigiosas y de gran tradición en Alemania, lo cual nos indica su importancia y el nivel al cual ha ascendido Mabel Alejandra, quien es hija del tinaquero, Carlos Rodríguez y su esposa Hiraida Romero de Rodríguez, residenciados en la ciudad de Coro, estado Falcón.

SUS PRIMEROS PASOS

A los 9 años de edad, Mabel Alejandra comienza sus estudios musicales con el instrumento Viola en el Ateneo de Coro, ciudad donde nació, y a los 12 años ingresa a la Orquesta Sinfónica del estado Falcón. Ya para el año 2005 ha avanzado en su preparación y debuta como solista y realiza además su primera gira internacional, a México, con la citada orquesta.

Su dedicación y amor a la música va creciendo y su aprendizaje es cada vez superior. Eso la lleva a dedicarse por entero a esta carrera y deja sus estudios de medicina que había iniciado en 2010, en la Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”. Se concentra en lo que le apasiona y desde el 2011 al 2016 forma parte del sistema creado por el maestro José Antonio Abreu, integrando la Orquesta Sinfónica “Simón Bolívar”, bajo la dirección de Gustavo Dudamel.

Desde entonces esta joven nacida en Falcón, pero de padres, abuelos y bisabuelos cojedeños, participa en giras y festivales internacionales, presentándose en afamados teatros como: Berliner Philharmonie, Kölner Philharmonie, Essen Philharmonie, Frankfurter Alte Oper, Philharmonie am Gasteig, en Alemania. Concertgebouw, en Amsterdam – Holanda. El Philharmonie París y Salle Pleyel París, en Francia. Teatro alla Scala in Milan, en Italia. Auditorium Nacional de Madrid, Palau de la Música Catalana en Barcelona, en España. Salzburger Festspiele, en Austria. South Bank Center London, en Inglaterra. Carnegie Hall (Nueva York), Walt Disney Concert Hall (Los Ángeles), Kennedy Center en Washington, Symphony Center en Chicago, en Estados Unidos. Emirates Palace in Abu Dhabi, en Emirates Árabes Unidos. Royal Opera House Muscat, en Oman, entre otros.

LA MÚSICA TRANSFORMA PARA BIEN

Quienes han pasado por la Orquesta Sinfónica de Venezuela reconocen que sus vidas han cambiado positivamente gracias a la formación y la disciplina adquirida. Desde su visión particular, Mabel Alejandra dice: “Esta orquesta representa a millones de jóvenes en Venezuela cuyas vidas han cambiado a través de la música clásica”. Esta chica no se detuvo en sus sueños de crecer en este mundo tan complejo y exigente de la música, por ello, en los años siguientes –después de esa experiencia internacional- decidió avanzar en su preparación y se residenció en Colonia, Alemania, y precisamente en la Universidad de Colonia (Hochschule für Musik und Tanz Köln), obtiene la Licenciatura en Viola.

En el año 2020 Mabel Alejandra tocó como solista con la Orquesta Maestra en la ciudad de Verona, Italia. En el año 2021 comenzó sus estudios de Maestría en Viola-Solo y Música de Cámara en la Universidad de Colonia-Alemania, con el Maestro Alexander Zemtsov.

RECIENTEMENTE EN VENEZUELA

En Marzo de este año 2022 regresó a Venezuela donde realizó MasterClasses (Clases Magistrales) de Viola en la ciudad de Coro y tocó como solista con la Orquesta Sinfónica de Lara en la ciudad de Barquisimeto. Ha participado en Masterclasses con los Maestros Tabea Zimmermann, Lars Anders Tomter.

Actualmente está becada en la Academia de Música de Cámara “Villa Música” en Rheinland-Pfalz (Alemania) y en la Fundación Werner Richard – Dr. Carl Dörken con su trío “Alma Trío köln” conformado por Saxofón, piano y viola.

PRÓXIMOS COMPROMISOS

En Agosto 2022, estará participando en el festival “Verao Classico” en Lisboa, Portugal, y entre sus proyecciones para el año 2023 está la realización de Masterclasses y conciertos como solista en Venezuela, especialmente en la ciudad de Coro. También conciertos con su trío en el Estado Rhenania del Norte-Westfalia, Alemania.

-¿CON CUÁLES COMPOSITORES TE SIENTES MÁS IDENTIFICADA?

-Cada compositor tiene un gran valor para mí y la idea es conectarme con cada uno de ellos al momento en que los estoy interpretando. Sin embargo, puedo destacar compositores como Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig Van Beethoven y también para los Violistas un compositor muy importante es Paul Hindemith, ya que no sólo nos dejó muchas obras en el repertorio solista sino que su legado es fuente de inspiración para todos. Él no sólo fue compositor sino también pedagogo, director de orquesta, solista.

-¿Y CUANDO INTERPRETAS MÚSICA VENEZOLANA, QUÉ TEMAS TE INSPIRAN MÁS?

-Entre las melodías Venezolanas que siempre llevo en mi corazón se encuentran “Sombra en los Médanos”, de Rafael Sánchez López; “Venezuela”, de Herrero y Armenteros, y por último, “Alma llanera”, letra de Rafael Bolívar Coronado y música de Pedro Elías Gutiérrez.

Antes de culminar esta pequeña reseña biográfica y breve entrevista con Mabel Alejandra, le pedimos su mensaje para aquellos jóvenes de su país que desean incursionar en el mundo de la música. En este sentido expresó:

“El mensaje para los jóvenes venezolanos es que los sueños toman su tiempo, pero sí se pueden lograr, siempre y cuando tengas mucha disciplina y sobre todo perseverancia. Tenemos que ser fanáticos en lo que nos apasiona y luchar por conseguirlo. Hoy en día tenemos muchas fuentes para instruirnos, investigar y estudiar lo que nos gusta. No nos dejemos llevar por este mundo vanidoso lleno de irrealidades virtuales, aprendamos apreciar lo que nos rodea y lo que tenemos como venezolanos, porque a pesar de todo tenemos raíces de mucha cultura y valores familiares muy hermosos que nos ayudan como fuente de motivación para seguir adelante”.

Gracias Mabel… Cojedes, Falcón, Venezuela entera siente que hay muchas razones para que esta nación salga adelante, gracias a generaciones valiosas como la que representas, que demuestran la enorme capacidad de un recurso humano que se crece ante la adversidad y florece en cualquier parte del mundo gracias al talento que Dios les ha dado y que ustedes han sabido descubrir y cultivar.