Juan Requesens es condenado a ocho años de prisión por el delito de conspiración

Este jueves, el abogado defensor, Joel García, informó que el opositor Juan Requesens quien fue condenado a ocho años por el delito de Conspiración.

García aseveró que en las próximas horas se reunirá con su familia para próximas acciones.

En horas de la madrugada aún continuaban a la espera de la sentencia del tribunal en el caso «Magnicidio frustrado».

García detalló en Twitter que a las 4:07 am los llamaron a ingresar a la sala para escuchar la sentencia.

A penas a la 1:00 am se declaró cerrado el juicio en contra de los coacusados, pero pasadas las 4:00 am aún no tenían respuestas.

En el mismo caso, calificado por Maduro como un intento de magnicidio, en el cual Requesens es acusado por conspiración, también fueron procesados otros 16 civiles y cuatro militares. Todos fueron declarados culpables, algunos con pena máxima de 30 años de prisión.