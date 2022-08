Alcalde Mireles llama a la unidad para atender casos de damnificados

Carlos Hernández.-

San Carlos, agosto 15.- (Las Noticias de Cojedes). El Alcalde de San Carlos, Alexander Mireles hizo un llamado a la unidad de todos los organismos nacionales, regionales y municipales para profundizar la ayuda a las familias afectadas por las inundaciones ocurridas por las fuertes lluvias que cayeron este domingo 14 de agosto.

Las comunidades más afectadas fueron El Cacao, Mapuey y Camoruquito en el municipio San Carlos.

-Al menos 20 familias están refugiadas en la escuela “Ramón Villegas” de El Cacao, las cuales perdieron su hogar y enseres, mientras que en Mapuey actualmente no hay refugios –aunque se ha previsto habilitar la escuela de la zona. Las pérdidas son incuantificables ya que muchas casas (ranchos) fueron afectadas y perdieron todo”, expresó en rueda de prensa el alcalde de San Carlos, Alexander Mireles.

El jefe del gobierno local y las autoridades policiales, bomberos y Protección Civil estuvieron caminando y atendiendo familias hasta las 3:00 de la madrugada de este lunes 15 de agosto.

Mireles dijo que se hizo una encuesta en El Cacao, Mapuey y Camoruquito a fin de determinar exactamente los daños materiales, las familias afectadas, el número de viviendas y la cuantificación de las pérdidas, para que se pongan de acuerdo todas las instituciones nacionales, regionales y municipales y buscarle solución a estos casos.

Esta situación de emergencia que se presentó fue producto del embate de la naturaleza, afirmó el alcalde Mireles y dio gracias a Dios que el gobierno municipal y regional previamente había logrado dragar en la ciudad de San Carlos el 95% de los canales y drenajes, porque de lo contrario con las fuertes precipitaciones que cayeron el pasado domingo se hubiesen presentado grandes afectaciones.

Mireles insistió en hacer un llamado a la unidad de todas las instituciones del gobierno nacional, regional y municipal, para enfrentar esta situación sobrevenida.

Por otra parte, indicó que van a emitir un decreto para no dar permiso a construcciones cerca de caños y ríos, para evitar caos parecidos.

-Es importante que estemos unidos. Aquí no valen cálculos políticos, ni echarle la culpa al otro, ni lavarse las manos como Poncio Pilatos. No he recibido ni una llamada de los organismos nacionales. Tenemos que ponernos de acuerdo todos los organismos del estado y militares, de manera que hagamos un plan para hacer los trabajos de canalizaciones, recuperación de las viviendas y de los enseres y nadie quede excluido.

Por otra parte, el alcalde agradeció el aporte que ha hecho la ciudadanía y los exhortó a seguir colaborando para ayudar a los hermanos afectados.

POLICÍA MUNICIPAL

El comandante Guédez, de la Policía Municipal, tomó la palabra y dijo que a través del denominado el Plan de Lluvias se socorren a todos los que estén en zonas de peligro, como el caso de El Cacao, donde lamentablemente hay muchas viviendas cerca de orillas de quebradas por lo que son las más vulnerables. Dijo que los funcionarios de la Policía Municipal están alertas las 24 horas del día prestándole la colaboración a las comunidades en unión cívico-militar-policial. También recordó que la alcaldía tiene un centro de acopio para que quienes deseen ayudar traigan cualquier beneficio que sirva para las comunidades afectadas.

BOMBEROS ACTIVADOS

Posteriormente el comandante Reyes del cuerpo de bomberos de Cojedes señaló que este organismo ha venido actuando activamente en todo el municipio San Carlos conjuntamente con la Gobernación de Cojedes y la alcaldía, socorriendo a la gente de El Cacao, donde hubo 36 viviendas afectadas para un total de 60 familias (pues en algunas viviendas vivían más de una familia). Allí se activó el refugio en la escuela «Ramón Villegas Izquiel», donde el Gobernador del estado Alberto Galíndez proveyó de colchones, alimentos, se les dio atención médica y siguen actualmente siendo atendidos. En ese refugio hay 100 personas: 77 adultos y 33 menores de edad quienes permanecerán allí hasta nuevo aviso. Otras familias acudieron a refugios solidarios, es decir, de familiares que les prestaron ayuda, pero recibirán igualmente atención del gobierno.

PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL

Finalmente la funcionaria García, Jefe de Protección Civil Municipal aseguró estar trabajando las 24 horas del día atendiendo casos de las 3 comunidades afectadas. El Cacao fue la que sufrió mayores daños, donde hubo 41 familias afectadas de las cuales 20 están en el refugio y el resto están en casas de familiares y/o amigos. En Mapuey hubo 27 familias afectadas de tres sectores: Barrio Nuevo, (calle Principal), El Guafal (calle Principal) y Mapuey 1, pero no hubo pérdidas totales y en Camoruco hubo una familia afectada sin pérdidas totales.

Para culminar el encuentro con los medios de comunicación social, el alcalde Mireles retomó la palabra y recalcó que “Hoy se debería estar evaluando toda esta situación para darle respuesta contundente a toda esta gente, entre todos los organismos nacionales, regionales y municipales”.

También hizo un llamado a que se debe suministrar institucionalmente, de manera gratuita, la gasolina y el gasoil a todos los cuerpos de seguridad, en virtud de la emergencia que se está viviendo y llamó a estar pendientes porque las lluvias van a continuar. Alertó a estar pendiente de Arizona en San Carlos que generalmente es zona vulnerable, y reiteró que debe haber unidad de todos los organismos del estado para ayudar a la comunidad.