Congreso de Estados Unidos entregará reconocimiento a los humoristas venezolanos, Nelly Pujols y David Comedia

Estos reconocimientos se realizan en el marco del Mes de la Herencia Hispana que “Es un momento para celebrar y honrar los logros de la comunidad hispana. La herencia hispana es una parte fundamental de la historia estadounidense. Todas nuestras historias están entrelazadas desde los inicios de nuestra nación hasta hoy”, según describe la carta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

Los humoristas venezolanos Nelly Pujols y David Comedia recibirán un reconocimiento el próximo 29 de septiembre en el Congreso de los Estados Unidos, en Washington, gracias a una carta que recibieron de la Cámara de Representantes con fecha del 1 de septiembre.

A través de su cuenta en Instagram, David Comedia se mostró feliz por el reconocimiento. “El premio mayor es cuando la gente valora lo que tú haces. El día 29 de septiembre me van a entregar un reconocimiento porque fui seleccionado entre las 40 personas más influyentes en la comunidad hispana”. “Cuando me llamaron para esto, no lo podía creer. Gracias Dios, y a todas las personas que me han apoyado en mi carrera. Esto para mí no tiene precio”, añadió.

“Los hispanoamericanos han contribuido al éxito de nuestro país, aportando piezas de su cultura, tradiciones, arte e idioma a lo largo del camino (…) Ahora, más que nunca, es importante que celebremos la herencia y la cultura hispanas. Es un honor reconocer sus contribuciones a la estructura de nuestra nación en una recepción que se ofrecerá en Washington D.C. para los hispanoamericanos que han tenido un impacto significativo en el sur de la Florida. El evento tendrá lugar el 29 de septiembre de 2022 en un lugar en Capitol Hill”, finaliza la misiva.