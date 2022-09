Carlos Aragón (AD): Podemos ser aliados pero no incondicionales del gobernador sino del pueblo

Carlos Hernández.-

San Carlos, septiembre 9.- (Las Noticias de Cojedes).- Carlos Aragón, Secretario General de Acción Democrática en el estado Cojedes, afirmó que el actual CES (Comité Ejecutivo Seccional) representa la única y verdadera Acción Democrática que en Cojedes se encuentra totalmente estructurada en cada municipio y parroquia trabajando desde abajo para tener en el futuro inmediato representación en todos los espacios de poder para ponerlos al servicio de las comunidades.

Con esta visión y optimismo en su recuperación, AD se prepara para celebrar su 81 aniversario, como partido social demócrata, fundado por Rómulo Betancourt, recalcando que son una institución política que ha hecho historia en Venezuela y que a pesar de que durante más de 20 años fue golpeada, satanizada, fraccionada, no lograron desaparecerla y hoy en Cojedes y en todo el país viene escalando peldaños en el mundo político e institucional.

La sede del CES le pertenece a la auténtica AD

Al ser precisado sobre la posibilidad de rescatar la casa seccional de AD, ubicada en la calle Miranda de San Carlos, Aragón fue enfático al señalar que la sede del partido les pertenece legalmente “pero está invadida por hermanos de lucha que no han querido entender que al estar en un sitio que no les corresponde estar tienen la calificación de invasores y eso es un delito penal”. Sin embargo, dijo que no quieren llegar a los extremos, ni quieren hacerle daño a nadie, “pero todo tiene un límite” y les formuló un nuevo llamado a reflexionar y hacer entrega de ese bien inmueble a quienes por ley les corresponde.

Explicó que iniciaron un diálogo pero después la otra parte no quiso asistir a las convocatorias para nuevos encuentros a fin de llegar a un acuerdo para la entrega de la casa. En ese sentido reiteró: “No queremos hacerle daño a nadie. Estamos a las puertas de un hecho delictivo. Queremos la casa, la defenderemos con honor y legalidad y el derecho que nos asiste”.

Aliados pero no incondicionales del gobernador

Al ser interrogado sobre el tema de la posibilidad de trabajar unidos al gobierno regional por el bienestar de Cojedes, indicó que AD tiene la disposición de dar su aporte para la reconstrucción del estado ya que el éste fue destruido por un lapso de 20 años, al punto que los servicios básicos quedaron colapsados, llámese salud, vialidad, educación, agua, electricidad, transporte, la producción agrícola se redujo drásticamente, la inseguridad se extendió por todas partes, amén de la crisis económica y social.

Expresó que no desean que nuevamente los “rojos rojitos” tomen el gobierno regional y las alcaldías porque la experiencia indica que sólo conducen al fracaso y más pobreza. En ese sentido “queremos ser aliados del gobernador, pero no incondicionales, en todo caso del pueblo. Podemos aportar nuestra visión del estado, con propuestas a soluciones de los problemas más graves, sin ningún interés económico, porque consideramos nuestro deber ofrecer ideas para las soluciones a los problemas que afectan las comunidades y en la defensa de la democracia».

-Reconocemos la trayectoria y el trabajo realizado por el Gobernador Galíndez, dijo Aragón, pero él debe entender también que nosotros somos un partido político, legal, con historia y raíces profundas en el pueblo cojedeño y venezolano en general.

Convicción y vocación de poder

AD como partido político está claro en su misión de buscar el poder y ponerlo al servicio de los intereses del país, dijo Aragón. “Tenemos convicción y vocación de poder”. Explicó –al término de una pregunta- que en el CES del partido se discuten planes políticos y acciones a seguir. El CES se reúne semanalmente y va concretando los pasos a seguir. Actualmente, en el orden político están empeñados en revivir liderazgos que están aletargados en estos momentos así como también abrir pasos a las nuevas generaciones. “En ese sentido, tenemos la experiencia y queremos esté a la orden para el fortalecimiento del partido a fin de garantizar el éxito en las contiendas electorales que se avecinan”.

AD celebrará su aniversario centralizado en Tinaco

Acción Democrática se prepara para conmemorar este 13 de septiembre su 81 aniversario. La dirigencia seccional se trasladará a Caracas el día 13 para los actos centrales en la capital de la República y el viernes 16 serán los actos en Tinaco. En ese sentido, Omar Pérez, miembro del CES del partido blanco, indicó que en horas de la mañana habrá una misa en la Iglesia Nuestra Señora del Rosario de la Chiquinquirá de Tinaco y seguidamente en la casa de dicha organización política, frente a la plaza Bolívar serás las actividades conmemorativas.

Será un encuentro con la dirigencia de base, amigos, simpatizantes y se compartirán agradables momentos para reflexionar en torno al compromiso de AD en su etapa de relanzamiento y recuperación de los espacios de poder, para luego picar la tradicional torta por el cumpleaños del partido que fundó Rómulo Betancourt y por sus acciones en el gobierno se le identificó con el lema “Con AD se vive mejor”, puntualizó Pérez.