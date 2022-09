ZODI 34 COJEDES REALIZÓ EXITOSO DESPLIEGUE DE SEGURIDAD CON SATURACIÓN POLICIAL EN TINAQUILLO

Prensa ZODI 34 COJEDES.-

San Carlos, septiembre 12.- (Las Noticias de Cojedes).- Funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y Organismos de Seguridad Ciudadana, (OSC), se desplegaron este fin de semana en 6 sectores del municipio Tinaquillo del estado Cojedes, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, “Operación Vuelvan Caras”.

Las localidades priorizadas fueron Mango Mocho, Villa de Santa María, Caño Claro, La Floresta, San Ignacio, La Culebra, debido a sus factores de riesgo, por las Bandas Criminales que operan en esos sectores.

El Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Cojedes, G/D. Miguel Oscar Cuadros, ordenó la distribución de Setenta (70) hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de los diferentes Cuerpos de Seguridad del estado.

Asimismo, las autoridades dispusieron de 08 vehículos, 01 ambulancia, 23 motos para el despliegue de los funcionarios.

“Estamos en constante trabajo, no solo en horas diurnas sino también nocturnas, con el propósito de mantener los índices delictivos bajos. Esto se va a seguir desarrollando en todo el estado Cojedes, para evitar que los Grupos Generadores de Violencia (GGV), y Grupos Estructurados de Delincuencia Organizada (GEDO), pretendan tomar el estado como refugio o guarida para sus operaciones delictivas”, explicó el G/D Miguel Oscar Cuadros, Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Cojedes.

Igualmente se obtuvieron los siguientes resultados:

1. Allanamiento según orden No. HP21-P-2022-002779, emitida por el Tribunal 1ro. de

1ra instancia de control de la Circunscripción Judicial del Edo. Cojedes, llevado a cabo

en el sector La Guama donde se logró incautar y recabar la cantidad de 12 artículos de línea Blanca, 56 enceres y 525 productos varios, con un valor total aprox. de 2.593$ de interés criminalístico.

2. Retención de Sesenta Toneladas (60 Tn.) de material estratégico (Chatarra).

3. Incautación de tres (03) envoltorios de presunta droga (Marihuana), con un peso

aprox. de 2,17 Grs.

4. Veintidós (22) Cddnos. detenidos por porte ilícito de armas de fuego, quedando A/O del MP.

5. Veintitrés (23) Cddnos. detenidos por porte ilícito de armas blancas, quedando A/O

del MP.

6. Veintidós (22) armas de fuego incautadas (14 facsímil y 8 escopetas).

7. Veintitrés (23) armas blancas incautadas (16 Cuchillos y 7 machetes).

8. Un (01) Cddno. detenido solicitado por SIIPOL, por el delito contra la propiedad

(hurto), quedando A/O del MP.

9. Ocho (08) Cddnos. detenidos por investigación criminal, quedando A/O del MP (2 por lesiones personales, 2 por hurto, 4 por violencia de género).

10. Once (11) vehículos tipo motos retenidas por diferentes procedimientos (seriales

devastados y sin documentación legal) A/O del MP.

11. Once (11) vehículos retenidos (seriales devastados, inconsistencia de seriales y

falta de documentación), A/O del MP.

12. Veintiocho (28) vehículos verificados por el SIIPOL.

13. Treinta y cuatro (34) vehículos tipo moto verificados por el SIIPOL.

14. Doscientos ochenta y tres (283) Cddnos. verificados por el SIIPOL.