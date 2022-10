Carlos Mora: El MAS propone ir a primarias presidenciales a doble vuelta y presentar tarjeta única

Carlos Hernández.-

San Carlos, octubre 4.- (Las Noticias de Cojedes).- Para Carlos Mora, miembro de la Dirección Nacional del MAS y presidente Regional de dicha organización política en el estado Cojedes, el partido naranja propone un acuerdo para elecciones primarias a fin de escoger el abanderado presidencial de la oposición, a doble vuelta y tarjeta única.

De acuerdo a Mora, «el MAS cree que estamos a tiempo de agotar todos los métodos posibles a partir de acuerdos de las diferentes fuerzas de oposición, sostenemos que es necesario más diálogo entre los factores opositores en la búsqueda del mejor método».

-Agotar el diálogo es necesario y estamos a tiempo. Si logramos el mayor reconocimiento posible entre las partes en el MAS, creemos que se puede agotar la metodología a partir del reconocimiento mutuo entre factores opositores. No e puede imponer a fuerza y porrazo el método, expresó el dirigente masista.

Carlos Mora considera que «de no lograr el consenso, deberíamos ir a las primarias con doble vuelta. Pero además creemos que es necesario generar confianza y credibilidad, por lo que debemos agotar el diálogo, con el fin de que participen todos los factores de oposición en estas primarias y quienes no lo hagan que sea por factores ajenos y no por absurdas negociaciones. De esta forma sabremos quién es quién en la oposición, para luego ir al proceso con tarjeta única.

«Esto nos ha dado en el pasado resultados tangibles y exitosos, y además nos ahorraríamos las rencillas y pugnas desagradables de las tarjetas de los partidos», puntualizó Mora.