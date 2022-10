Pierángelo Boffelli: Entre todos debemos exaltar la figura de Mons. Sixto Sosa para fomentar su devoción

Carlos Hernández.-

San Carlos, octubre 20.- (Las Noticias de Cojedes).- Exaltar la figura de Monseñor Sixto Sosa no es asunto exclusivo de la iglesia católica sino de todos los tinaqueros y cojedeños en general, porque sus acciones, no solo tuvieron que ver con la evangelización y pastoreo de una grey, sino que por su amplio carácter sensible, sencillo, humanista y patriótico, abarcó el área de la salud, lo social, cultural, educativo, siempre atento a fomentar el progreso y el bienestar colectivo.

Así lo manifestó el doctor Pierángelo Boffelli, orador de orden en la sesión solemne de la Alcaldía y Concejo Municipal de Tinaco por la conmemoración del 152 aniversario del natalicio de esta preclara figura de la iglesia católica venezolana, único cojedeño hasta el presente postulado en la Congregación de la causa de los Santos en El Vaticano.

El docente universitario explicó que divulgando lo que en vida hizo Sixto Sosa propiciaremos las condiciones para generar la devoción del pueblo y precisamente de esa manera podemos impulsar su beatificación por parte de la Santa Sede.

Misa en memoria del ilustre tinaquero

A las 9:00 de la mañana se efectuó la misa, en la iglesia Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá de Tinaco, presidida por Monseñor Ramón Linares junto al padre Víctor Parada y el diácono Marcos Rosario.

Entre las personalidades presentes se contó el Alcalde Juan Carlos Zamora y señora, el presidente de la cámara edilicia Pedro Figueredo y los distintos concejales del municipio Tinaco, directores y empleados del Gobierno Municipal, el cronista Willliam García quien presentó al orador de orden Pierángelo Boffelli, el cronista de San Carlos Joel Manzanero, la presidenta del Instituto de Cultura de Cojedes, profesora Elymar Torcate, y una nutrida asistencia del pueblo.

El afinado coro de la iglesia de Tinaco destacó con sus cánticos y la Eucaristía se desarrolló con la solemnidad de siempre.

Es importante señalar también la presencia de familiares del distinguido obispo tinaquero.

En su homilía monseñor Linares fue el primero en resaltar la necesidad de realizar una amplia campaña de información de la vida y obra de monseñor Sosa para que el pueblo le conozca a plenitud y se cree la devoción en este Siervo de Dios para avanzar en el proceso de beatificación.

Sesión Especial de la Municipalidad

El presidente de la cámara edilicia Pedro Figueredo tomó la palabra para abrir el acto y destacó el compromiso de la actual gestión de rescatar y proyectar las figuras eminentes que han nacido en Tinaco y que han dado incalculables aportes al desarrollo del país y en este caso a la iglesia venezolana.

Seguidamente el Alcalde Juan Carlos Zamora agradeció la presencia de todos, especialmente de monseñor Linares, obispo emérito de Barinas, así como del orador de orden y el público en general, e hizo alusión al objetivo de su gobierno como es reconocer a las figuras tinaqueras que han enaltecido el gentilicio local dándole proyección nacional e internacional.

Luego de la emotiva presentación del orador de orden por parte de William García, Boffelli tomó la palabra y explicó que este ilustre hijo de Tinaco, tiene el grado de Siervo de Dios. Recalcó que es tarea de todos proyectar su vida y obra, mostrar sus dotes de santidad, sus ejemplares acciones de caridad desarrolladas durante toda su vida, gracias su amor a Dios, a la iglesia y a su prójimo.

Esto es necesario para crear la devoción del pueblo hacia su figura y pedir su intercesión para que Cristo conceda favores extraordinarios a sus devotos e impulsar así su pronta beatificación.

Boffelli recordó el trabajo que inició la comisión del sesquicentenario del natalicio de Monseñor Sosa, en Tinaco, el cual lamentablemente fue afectado por la aparición de la pandemia del Covid_19 a principios de 2020. Sin embargo expuso que serán retomadas varias de esas actividades programadas para enaltecer la figura de quien llegó a ser IX obispo de Guayana en 1917 y primer obispo de Cumaná en 1923.

En resumen el orador destacó rasgos biográficos de Sosa, quien nació en Tinaco en 1870, en el hogar de los esposos Francisco Sosa y Matilde Díaz. Estudio en la Isla de Trinidad a la cual viajó a los 11 años con sus tíos maternos. Regresó a Tinaco y estudió en el colegio Bolívar. Luego cursó estudios en el Seminario Josefino de Calabozo al cual ingresó en 1887 y se ordenó como sacerdote en diciembre de 1894. Su primera misa la ofició en Tinaco en febrero de 1895. Es designado a cumplir responsabilidades eclesiásticas en Calabozo y luego es nombrado cura párroco de Altagracia de Orituco, donde desarrolla un gran trabajo sacerdotal y social de amplia envergadura especialmente para las personas más necesitadas material y espiritualmente.

Como obispo de Guayana presentó al Papa Benedicto XV -en 1921- la propuesta de la Virgen del Valle para su designación como Patrona del Oriente de Venezuela la cual fue aceptada. Como primer obispo de Cumaná -desde 1923- inició los trabajos de la nueva Catedral, estructuró la nueva diócesis e hizo crecer la fe en Cristo. Además, creó hospitales, escuelas, seminarios, programas sociales, asilos para ancianos, trabajó por las vocaciones sacerdotales. Sosa murió en Caracas en 1943 y sus restos fueron enterrados en la Iglesia catedral de Cumaná, pero su corazón lo conservan como reliquia las Hermanas Carmelitas Venezolanas, en Caracas, congregación que le considera -como en efecto lo fue- su padre fundador.

Durante su alocución Boffelli fue proyectando fotografías del Tinaco de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, así como de monseñor Sixto Sosa Díaz, de su familia, de los diversos lugares donde ejerció su ministerio sacerdotal y pastoral en Cojedes, Bolívar, Guárico, Sucre, logrando así entre palabras e imágenes cautivar la atención de los presentes en lo que fue una clase magistral de historia.