Laser confirma que está autorizada para volar entre Colombia y Venezuela

La aerolínea venezolana Laser confirmó la tarde de este viernes, en un comunicado, que está autorizada para efectuar vuelos entre Venezuela y Colombia, específicamente en las rutas Caracas Bogotá y Maracaibo Bogotá.

La información la había dado a conocer más temprano el embajador colombiano en Venezuela, Armando Benedetti, quien agregó que serían siete frecuencias semanales.

«Laser Airlines informa a usuarios y aliados comerciales que contamos con la designación de las autoridades venezolanos para realizar operaciones entre Caracas – Bogotá y Maracaibo – Bogotá», indica el comunicado de la compañía aérea.

Y continúa: «Sin embargo, para iniciar es necesario contar con la aprobación de itinerarios por parte de las autoridades de ambos países y los mismos aún están en proceso de análisis».

La aerolínea indicó que hasta obtener todos los permisos pertinentes no se comercializarán boletos.

El anuncio sobre la autorización a Laser para hacer vuelos entre Colombia y Venezuela sucede a más de tres semanas de la reapertura de los puentes fronterizos.

Para esa fecha también estaba prevista la reanudación de las conexiones aéreas. No obstante, no se concretó puesto que el gobierno colombiano informó que no autorizaría las operaciones de Conviasa. Ello, debido a que la empresa está sancionada por Estados Unidos.