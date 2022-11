Enrique Márquez: Las presidenciales serán en el último trimestre de 2024

El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Márquez, afirmó que las elecciones presidenciales se realizarán a finales de 2024, con lo que descartó un adelanto de ese proceso.

En declaraciones a periodistas, Márquez manifestó: “La Constitución dice que el período empieza en enero de 2025. De tal manera que será a finales de 2024 cuando está prevista esta elección presidencial. No conozco mecanismo constitucional que permita adelantarla», explicó.

«La Asamblea Nacional Constituyente no está; ahora prima, prevalece, lo que está establecido en la Constitución”, expresó el funcionario citado por el medio digital Notitarde.

Se refirió a la posibilidad de que los migrantes voten en ese proceso, gracias a una propuesta de reglamento presentada con ese propósito.

Acerca de las primarias de la oposición, manifestó: «Entiendo que no han decidido si van a solicitar el apoyo al CNE. El Poder Electoral está abierto a esa solicitud y de hacerla no tendríamos por qué decir que no. Tan pronto como nos pidan ese asunto, tendremos que aprobar».