El gobierno de Nicolás Maduro y partidos de la oposición están dispuestos a reanudar las negociaciones políticas después de las elecciones de mitad de período en Estados Unidos el martes. La medida podría llevar a la administración Biden a comenzar a aliviar algunas sanciones a la industria petrolera venezolana, según personas familiarizadas con el proceso.

Las delegaciones del gobierno y de los principales partidos de la oposición se reunirán en Ciudad de México a finales de la semana próxima, de acuerdo con personas con conocimiento directo de las negociaciones. Las amplias conversaciones tendrían como objetivo alcanzar acuerdos sobre las condiciones para las elecciones de 2024 en Venezuela, establecer un programa de ayuda humanitaria y discutir las sanciones de Estados Unidos.

La reanudación de las negociaciones, que se vinieron abajo hace un año, abre la puerta a que Estados Unidos considere el levantamiento de algunas restricciones al país, la mayoría de las cuales fueron puestas en marcha por la administración Trump. Washington ha colgado la idea del alivio de las sanciones como una forma de atraer a Nicolás Maduro para volver a las conversaciones con los opositores políticos.

Hace tiempo que se rumora que las conversaciones se van a reanudar, pero las elecciones de mitad de mandato se consideran clave para que finalmente avancen, pues entablar conversaciones con el régimen de Maduro antes de las votaciones podría provocar consecuencias políticas.

Es un tema muy sensible entre ciertos segmentos del electorado estadounidense cuando se percibe que el gobierno de Biden está haciendo algo que ayuda a Maduro o, en términos más generales, que está «atendiendo a un régimen autoritario», dijo Risa Grais-Targow, una analista de Eurasia Group que sigue a Venezuela.

En un correo electrónico, un portavoz dijo que el Departamento de Estado norteamericano no es parte de las conversaciones y no tenía nada que informar debido a que la reanudación de las negociaciones no se ha anunciado públicamente.

«Las negociaciones lideradas por Venezuela son el único camino hacia unas elecciones creíbles, libres y justas que reflejen la voluntad del pueblo venezolano en sus esfuerzos por revitalizar la democracia, el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos», dijo el portavoz.

Ni el gobierno venezolano ni los portavoces de la oposición respondieron a los mensajes que buscaban comentarios. Noruega moderaría las reuniones, mientras que Rusia y los Países Bajos actuarían como garantes del proceso.

Las conversaciones tendrían como objetivo fijar una fecha para las elecciones presidenciales de 2024 y establecer un fondo que se utilice para fines humanitarios, como la reconstrucción de hospitales y de la red eléctrica, potencialmente con la supervisión de las Naciones Unidas. El plan podría desbloquear hasta 3.000 millones de dólares de fondos congelados en el extranjero, según las personas citadas.