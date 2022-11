A tener claridad en la fe en Dios y en la resurrección nos invita el obispo Polito Rodríguez

Carlos Hernández.-

San Carlos, noviembre 6.- (Las Noticias de Cojedes).- Tener claridad en la fe en Dios y en la iglesia, estar centrados en Jesucristo y no en tantas cosas vacías que no ayudan en nada al ser humano, es el llamado que hizo monseñor Polito Rodríguez Méndez, obispo de San Carlos, a la feligresía que acudió la mañana de este domingo 6 a la santa misa que ofició en la Catedral de la capital cojedeña.

Igualmente llamó a no perder la esperanza, porque Dios es un Dios de vida y no de muerte. Dio gracias a Jesús quien con su resurrección nos hizo partícipes de la vida eterna.

-Si estuviésemos claros en nuestra fe no habría lugar a la santería, a las sectas, entre otras cosas, que tanto daño hacen, incluyendo ideologías por las cuales muchos se alejan de la iglesia y de Dios, apuntó el prelado durante su homilía.

Pero aseguró que sí se puede caminar firme hacia Dios y que a lo largo de toda la historia muchos han preferido morir que renunciar a la fe en el Señor.

Así mismo dio fe de la resurrección, afirmando que Dios es un Dios de vivos y no de muertos como lo enseña la santa Biblia. En la seguridad de que los muertos sí resucitan citó a Moisés cuando en el episodio de la zarza llama al Señor que no es un Dios de muertos sino de vivos, porque para Él todos están vivos. También recordó el episodio de Jesús cuando habló con las hermanas de Lázaro, a quien resucitó. Él les dijo: “Yo soy la resurrección… el que cree en mí nunca morirá”.

Rodríguez explicó que gracias a Jesús nos hemos hecho partícipes de la resurrección… el Señor muere en la cruz y resucita para garantizarnos a todos nosotros la vida eterna. Igualmente dijo que nos hacemos partícipes a través del sacramento del bautismo y por eso la importancia de bautizarnos… pues nos borra el pecado original, nos hace ser seguidores de Cristo y gracias a ello se nos abren las puertas del cielo para alcanzar de la vida eterna.

No perdamos la esperanza

Polito Rodríguez exhortó al pueblo “a no perder la esperanza en ningún momento, pues somos seres para la vida y no como dijo un filósofo por ahí que somos seres para la muerte”.

-Cuando no estemos físicamente en esta tierra, para Dios seguiremos existiendo, pues resucitaremos y esta es la esperanza que tenemos que tener, dijo el obispo.. La vida no termina con la muerte sino que se transforma, se prolonga para la eternidad.

Advirtió que no debemos pensar en la reencarnación… pues no existe sino la resurrección, como lo demostró Jesús y reiteró que somos seres para la resurrección porque creemos en el Señor que es Dios, no de muertos sino de vivos”.