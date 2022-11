Gobernador Galíndez firmó encomienda para administrar peaje de Camoruquito

Carlos Hernández.-

San Carlos, noviembre 9.- (Las Noticias de Cojedes).- Con la firma de una encomienda de gestión con el Gobierno Nacional (Ministerio del Poder Popular para el Transporte) para la administración del Peaje de Camoruquito, estado Cojedes, ubicado en la autopista “General José Antonio Páez”, el Gobernador Alberto Galíndez expresó su compromiso de seguir profundizando el trabajo de recuperación de la troncal 005 y llevar adelante un intenso trabajo de mejoras integrales a la vialidad de esta entidad llanera.

Desde Caracas el mandatario cojedeño declaró para este medio que este importante logro impactará en el bienestar de la región por cuanto una vialidad en buen estado es vital para la economía, la seguridad de los ciudadanos y la promoción del desarrollo desde todo punto de vista.

Si desde el inicio de su gestión Alberto Galíndez, sin contar con suficientes recursos inició trabajos de bacheo, limpieza de laterales, cunetas, rehabilitación de drenajes de la carretera nacional que va desde el límite con Carabobo hasta el límite con Portuguesa, ahora con mucha más razón impulsará los planes de rehabilitación integral y los programas de vigilancia, patrullaje, colocación de ojos de gato, atención al conductor con grúas y mecánicos de carretera, para demostrar que con voluntad y unidad sí se puede avanzar en obras para beneficio del pueblo.

“A Cojedes llegó un gobierno para servir y no para ser servido y lo estamos demostrando no sólo con la vialidad sino con cada una de las acciones que llevamos adelante en estos meses de gestión que sin duda han cambiado no sólo el rostro de Cojedes sino el espíritu de la gente que se siente atendida y con esperanza cierta de crecer y mejorar la calidad de vida”, apuntó Galíndez.