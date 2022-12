Yusmaro Jiménez: El venezolano debe luchar por rescatar el poder adquisitivo del salario

Carlos Hernández.-

San Carlos, diciembre 7.- (Las Noticias de Cojedes).- El legislador regional Yusmaro Jiménez, Presidente de Primero Justicia en la región, manifestó su preocupación por el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores, por lo que llamó a estructurar un plan de lucha por el mejoramiento del salario y la seguridad social de los venezolanos.

Dijo que los venezolanos perdieron confianza en el bolívar debido a la inflación y que el Bolívar se ha convertido en una moneda inservible.

– La razón de la devaluación no es ni una conspiración del imperialismo, ni que no hay dólares, ni que haya problemas técnicos para traer los dólares. El problema de fondo es que los venezolanos no quieren bolívares, explicó el joven parlamentario.

Precisó que la constante devaluación de nuestra moneda arrastra los salarios y las pensiones al punto de quedar pulverizados.

– Hoy se necesitan 10,43 salarios mínimos -agregó Jiménez- para preparar 25 hallacas en Navidad. Es decir, una familia gastaría alrededor de 125,44 dólares (más de Bs.1.356,00 al tipo de cambio vigente del BCV) para comprar los ingredientes para elaborar 25 hallacas.

El líder justiciero recordó que el salario mínimo hoy en día es de Bs. 130 o su equivalente en divisas: unos 11,86 $… mientras que un plato navideño está en promedio en 14$, es decir, lo que gana un venezolano de a pie no alcanza ni para comprar dicho plato navideño.

¿CUÁLES NAVIDADES FELICES?

– El salario mínimo diario en Venezuela es de $0,39 el cual sigue estando por debajo de los $1,90 diarios que fija el Banco Mundial entonces preguntamos: ¿De cuáles navidades felices habla Maduro?.

Continuó diciendo el diputado del Consejo Legislativo de Cojedes que “la ilusión de que estábamos mejorando se está acabando porque una moneda que se devalúa no puede implicar que un país esté bien”.

– La política económica que ha seguido Nicolás Maduro ha significado hambre y miseria para los venezolanos. Los trabajadores activos y los pensionados han sido las principales víctimas de este fracaso.

Agregó que la devaluación del bolívar ha significado la ruina para los venezolanos y por ello la situación de precariedad laboral ha aumentado significativamente.

En consecuencia sugiere profundizar la lucha por un incremento sustancial del salario mínimo con vigencia en esta segunda semana de diciembre y que tenga incidencia en las escalas salariales.

Refirió que eso podría costarle al gobierno nacional unos 180.000.000 millones de dólares, lo que equivale a 3 días de exportaciones petroleras. Ese aumento se puede pagar, afirma Jiménez.

Propone también “seguir propiciando la unidad de los trabajadores venezolanos mediante la creación de un poderoso movimiento que agrupe el descontento contra la política hambreadora de Maduro”.

Para culminar recalcó como fundamental unir a todos los sectores del país que están descontentos para unificar un plan de lucha por la seguridad social, la democracia sindical y el rescate de la democracia.