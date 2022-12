Diácono Santamaría invita a aprovechar la Navidad para fortalecer la solidaridad

Carlos Hernández.-

San Carlos, diciembre 16.- (Las Noticias de Cojedes).- Jesús, el Hijo de Dios, también fue realmente humano y se hizo solidario con los más despreciados por la sociedad de su época, de manera que hoy día “nosotros celebraremos la Navidad mucho mejor si sabemos hacernos solidarios con las personas que Dios ama”.

Así lo expresó el Diácono (próximo a su ordenación sacerdotal) Luis Santamaría, quien celebró la Palabra de Dios en el área de postgrados de la Unellez, en la urbanización “Cantaclaro” de San Carlos, habiéndole correspondido a vecinos del Conjunto Residencial “Alto Llano” la organización de esta conmemoración religiosa.

El joven Diácono resaltó la importancia de la solidaridad, que debe ser un valor que todos debemos practicar, siguiendo el ejemplo de Jesús, ayudando a nuestro prójimo, es decir a nuestras personas más cercanas, sobre todo en este tiempo de Navidad.

El evangelio de este día (Mateo 1,1-17) correspondió a la genealogía de Jesús, texto que nos muestra las raíces humanas de nuestro Señor, en las cuales se encuentran muchas personas buenas pero también otras que no fueron precisamente modélicas. Sin embargo ese es el lado humano del Hijo de Dios, quien nunca renegó de su familia. Precisamente “Jesús se ha hecho solidario de esta humanidad concreta, débil y pecadora, no de una ideal y angélica. Muestra de esto es haber recibido el bautismo de Juan en el Jordán: él es santo, pero no deja de mostrarse solidario con los pecadores”.

En su mensaje a la feligresía Santamaría insistió en la necesidad de que –como Jesús- “también nosotros miremos a las personas con ojos nuevos, sin menospreciar a nadie. Nadie es incapaz de salvación. La comunidad eclesial nos puede parecer débil, y la sociedad corrompida, y algunas personas indeseables, y las más cercanas llenas de defectos. Pero Cristo Jesús viene precisamente para esta clase de personas. Viene a curar a los enfermos, no a felicitar a los sanos. A salvar a los pecadores, y no a canonizar a los buenos”.

En el transcurso de la celebración el Ministerio de Música –bajo la coordinación de María Lastenia González- con el apoyo de destacados colaboradores lograron acoplar un conjunto de aguinaldos que interpretó hermosos cantos.

Próximos a celebrar el acontecimiento más importante de la humanidad, como es el nacimiento de Jesús, el Diácono recordó que Cristo llegó para salvarnos y que “la salvación es para todos, para las personas normales, no sólo para las santas y famosas, que hacen obras espectaculares o sorprenden a todos con sus milagros y genialidades. Dios eligió también a personas débiles y pecadoras.”